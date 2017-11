Ahora sí, es oficial. Dixon Flores (15-5-2, 4 nocauts) firmó ayer el contrato para pelear con Alexander Espinoza (14-0-2, 7 nocauts) el próximo 13 de octubre en Malpaisillo, León, donde estará en juego el título Fedelatin avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en poder del apodado “Supernova”. El combate se consumó gracias a las cordiales relaciones que están teniendo Rosendo Álvarez y Marcelo Sánchez, ambos apoderados de Espinoza y Flores, respectivamente.

Dixon vs. Espinoza puede ser una de las mejores peleas del año. Los estilos dan para creer eso. El favoritismo levemente está del lado del campeón, no obstante, no se ha visto bien en sus últimos combates, de hecho viene de empatar con Aron Juárez en una decisión sumamente polémica. Salvó su invicto en la agonía del enfrentamiento, pero dejó más dudas que certezas. Lo que sí quedó claro es que si Alexander sube al ring ante Flores con esas condiciones, puede terminar noqueado.

Eso lo sabe bien Dixon, quien vio la pelea de Alexander con Juárez y en su libro de notas apuntó los errores que cometió su ahora rival. Flores, un boxeador acostumbrado a estar en la lista de no favoritos, incluso cree que hasta podría noquear al “Supernova”. Tan grande es el compromiso que se ha tomado cuatro meses de entrenamiento para la reyerta.

“Espinoza es muy técnico, exigente, pero me he estado preparando para soportar sus golpes y contragolpearlo. Confío en mis manos, si él se descuida puedo noquearlo. Seré inteligente, voy a observarlo, sentiré su pegada, esperaré qué trae. Después lo buscaré, voy a golpearlo, él me ha ofendido, pienso responderle como se merece”, dijo Espinoza.

“Haré mi trabajo”

A Dixon poco le importa no ser el candidato a ganar esa noche. Revisa su disco duro mental y recuerda que cuando iba a enfrentar a José “Danto” Pérez nadie creía en él. “Pero yo sí”, afirmó. “Cuando veo la pelea con el ‘Danto’ Pérez me motivo, porque en ese momento no confiaban en mí. Ante Espinoza haré mi trabajo. Con mi entrenador David Salamanca he tenido buenos resultados, en la parte física también he trabajado con Wilmer Hernández, gracias a Dios voy a contar en mi esquina con él”, agregó.

“Me siento comprometido, ya hice el trabajo en el gimnasio con cuatro meses de entrenamiento. Esta es la pelea de mi vida, la más importante de mi carrera, es una oportunidad de oro, sé que triunfando se me abrirían muchas puertas, me siento motivado, voy contra un peleador bueno, tengo el material suficiente para derrotar a Espinoza, solamente debo tener precaución”.