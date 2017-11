Anuncian cartel boxístico en Diriamba

La promotora Pinolero Boxing de Marcelo Sánchez, anunció ayer en conferencia de prensa organizada en un restaurante capitalino, la realización de su próximo cartel boxístico, el próximo 10 de octubre en Diriamba, Carazo, donde el muchacho prospecto Marcos “El Soldado” Cárdenas tiene el compromiso mayúsculo de imponerse a Róger Escoto en la pelea estelar de la noche.

El combate Cárdenas vs. Escoto está pactado en 122 libras a 6 asaltos y será la penúltima cartelera de Pinolero Boxing en el año. La última será en noviembre. No obstante, Sánchez anunció que llevará a cabo dos eventos de Artes Marciales Mixtas (AMM), correspondientes a la promotora Pinolero Mortal Kombat.

Marcos en el boxeo profesional suma 5 victorias, 1 derrota y 1 empate. Su rival tiene un récord prácticamente similar, acumula cuatro victorias, una caída y un empate. Este 2017 ha sido muy productivo para Cárdenas, pues acumula un total de 6 combates realizados, sumando 5 victorias y solamente 1 derrota ante Dodany Mejía el pasado 4 de marzo. Recientemente el 2 de septiembre, “El Soldado” se impuso a Imer Hernández por decisión unánime en Carazo, continuando con su racha de victorias.

“Espero brindar un gran espectáculo ante la afición de Diriamba. Me motiva el hecho de ser estelarista, por eso me preparé a conciencia para seguir acumulando triunfos, y eso me permita conseguir peleas más importantes ante rivales fuertes y de renombre”, dijo Cárdenas.

Otras peleas

En la pelea de respaldo, Yenn González enfrentará a Amilcar Maradiaga en 122 libras a 6 rounds. González, originario de Dolores, Carazo, buscará su quinta victoria como boxeador profesional contra un contrincante que suma 4-1 con dos de estos triunfos por la vía del cloroformo.

En otros enfrentamientos Levis Morales retará a Ángel Galo en 147 libras. Reynaldo Jiménez va contra Alberto Carranza en el tercer enfrentamiento de importancia. Gabriel Escalante, quien va invicto sumando tres victorias con la misma cantidad de nocaut, intentará fulminar a Yesner Reyes. Eduardo Tercero Cruzará disparos con Imer Hernández. En tanto Areinson Pichardo hará su debut en el boxeo profesional vs. Carlos Calero de Chinandega.