Los rumores sobre amaños de partidos, han vuelto a rondar sobre la Selección Nacional de Futbol de Nicaragua.

Desafortunadamente esa es la realidad, sospechas van y vienen, no obstante, fue hasta ayer que Ildefonso Agurcia, secretario de la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut), reconoció que hay una investigación en proceso, refiriéndose a las Copa Oro del 2009 y la de este año 2017.

En el anuncio oficial del encuentro amistoso de Nicaragua y República Dominicana, el próximo miércoles 8 de noviembre en el estadio Cacique Diriangén, Agurcia fue cuestionado por esos rumores surgidos hace algunas semanas.

Obviamente el secretario no fue detallista sobre qué organizaciones están involucradas en la investigación, tampoco mencionó nombres de jugadores, directivos, ni técnicos, solamente se limitó a confirmar la investigación.

“Se está reviviendo el caso de amaño de Copa Oro del 2009, se está mezclando con una investigación de Copa Oro 2017, y de amaños en la Liga Nacional también”, dijo Agurcia.

Sorprendió que el secretario general también se refiriera a la Liga Primera del Futbol Nacional.

“Vamos a ser honestos respecto a jugadores, a arbitrajes, técnicos, directivos de equipos involucrados, estamos en proceso investigativo. No tienen nada que ver los jugadores que no fueron convocados a la Selección esta vez, no tenemos nombres”, agregó.

Respeto al encuentro con República Dominicana, se confirmó que Nicaragua viajará a ese país para jugar el desafío de vuelta el 11 del próximo mes. Las entradas para ver el partido del miércoles 8 son de 130 y 150 córdobas.