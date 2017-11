Por lógica se puede deducir que José “El Danto” Pérez, el muchacho que comenzó a pelear en 115 libras, hará carrera entre las 126 y 130. A Pérez, quien es manejado por Rosendo Álvarez, le han pactado un combate sumamente riesgoso con otro joven, el espigado Robin Zamora, por el título Fedebol pluma avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La pelea se realizará el 25 de noviembre en una cartelera de Búfalo Boxing, la cual será dedicada al recordado Gilberto Mendoza (q.e.p.d.), quien fue presidente de la AMB, organismo que siempre ha tenido una cercanía muy especial con Nicaragua, ayudando a que los peleadores de nuestro país disputen campeonatos mundiales en menos tiempo. Este martes, mientras realizaba su entrenamiento matutino en el gimnasio Roberto Huembes, Zamora confirmó el pleito ante Pérez. “Solo espero a Rosendo para firmar el contrato, mi promotor Marcelo Sánchez y Rosendo ya se pusieron de acuerdo”, dijo el muchacho.

Sorprendido y motivado

A Zamora, la oportunidad le ha tomado por sorpresa. “No me lo esperaba”, confiesa, no obstante, en su rostro es evidente el hambre de dar un golpe de autoridad ante un rival de nombre. “Es una gran pelea para mí, me motiva este pleito, sé que el “Danto” ha tenido dos buenas peleas últimamente, pero estoy preparándome bien con el fin de salir victorioso”, agrega.

Por el tema de la categoría, Zamora debe ser considerado favorito. Robin es un 126 libras natural, acostumbrado a soportar golpes en esa categoría. Además, tiene los recursos boxísticos para amargarle la noche al “Danto”. Es más alto, dispone de mayor alcance de brazos y hace daño con su pegada. “La ventaja la tengo yo, a mí no me cuesta bajar de peso, Pérez ya no es el mismo, en esta categoría no se sentirá cómodo. Voy a contraatacarlo, daré lo mejor, el nocaut saldrá solo”, expresa.

Zamora recientemente noqueó a Josué Bendaña el pasado 1 de octubre en el gimnasio Nicarao. Su balance es de 9 victorias (5 nocauts) y 4 derrotas. Por su parte, “El Danto” acumula 18 triunfos (15 nocauts) y un descalabro. Suma dos triunfos consecutivos por la vía rápida ante Moisés Olivas y Oscar Amador.