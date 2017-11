Joe Girardi admite que no esperaba ser despido de los Yanquis

El expiloto de los Yanquis de Nueva York, Joe Girardi, hizo sus primeras declaraciones tras haber sido despedido por los Bombarderos del Bronx tras ser eliminados por los Astros de Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana y dijo no se esperaba esa decisión.

Girardi tenía la esperanza de seguir dirigiendo a los Yanquis y se sintió "sorprendido" y "decepcionado" cuando le informaron que no regresará para su undécima temporada al frente del equipo.

El expiloto de los Yanquis, en una extensa entrevista que concedió a la cadena de televisión MLB Network, que también publica el "The Athletic", está también convencido que volverá a dirigir en las Grandes Ligas.

Cinco días después de su despido, Girardi destacó que espera volver a dirigir en Grandes Ligas en el futuro, pero que también tomará en cuenta oportunidades como analista de televisión y quizás un puesto en la oficina del Comisionado.

"Con la clase de año que tuvimos y el progreso que el equipo tuvo, pensé que regresaría el próximo año", reconoció Girardi.

"Obviamente, hay mucho talento joven ahí, muchísimo talento joven. Estaba bien emocionado por ello. Pensé que regresaría".

Girardi confesó que su conversación con el gerente general Brian Cashman fue "bastante rápida".

"Brian me dijo que como organización habían decidido ir en una dirección diferente", relató Girardi.

"Hablamos por varios minutos y posteriormente volvimos a hablar un poco más. En cuanto a mí, me sentí decepcionado porque deseaba culminar lo que habíamos comenzado este año. Y estaba ansioso por ver crecer a la organización, a los jóvenes, la mezcla de peloteros jóvenes con los veteranos que teníamos. Me sentía bien emocionado de cara al 2018. Pero, a pesar de todo, me siento bien agradecido. Estuve ahí por 10 años. ¿Cuántos pilotos, entrenadores en jefe en la NFL, NBA, NHL, entrenadores de fútbol americano y baloncesto colegial, pasan 10 años en un solo lugar?", valoró Girardi.

El expiloto de los Yanquis admitió que el haber permanecido 10 años en Nueva York le dio también estabilidad a su familia.

"Mis hijos crecieron aquí. Me siento afortunado de haber pasado 10 años como piloto de los Yanquis. Me siento bien agradecido con el dueño del clubí Hal Steinbrenner y su familia y con Cash por haberme dado la oportunidad estos 10 años", subrayó Girardi.

Los Yanquis terminaron la temporada con 91 victorias, bueno para el segundo lugar en el Este de la Liga Americana y el primer Comodín del Joven Circuito.

La marca de Girardi de 910-710 (.562) en sus 10 campañas al mando de los Yanquis es la mejor de las Mayores en ese período.