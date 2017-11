Entre el milagro de resucitar una carrera que está muerta o decidir definitivamente retirarse si pierde, Ricardo “El Matador” Mayorga, subirá hoy al ring con 44 años de edad, busca un golpe de suerte ante el ruso Andrey Sirotkin, en un pleito que tendrá en juego el título internacional 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Este mediodía hora de Nicaragua, se enfrentará el pasado convertido ahora en un recuerdo de chispazos que le significaron dos coronas a Mayorga, contra el futuro que representa el ruso, un boxeador no tan joven con 32 años, pero con un récord inmaculado de 13 triunfos sin derrotas, con proyecciones a convertirse en campeón mundial, según los planes de sus promotores. Escogieron al nica por el nombre que hizo enfrentando a los mejores boxeadores del mundo, no obstante, hasta el más neófito en boxeo sabe que de ese Ricardo fulgurante no queda nada.

Ayer en la ceremonia de pesaje, Mayorga dio el peso sin problemas. Marcó 167.8 libras, mientras su rival hizo 168 exactas. No hubo un recital de bravuconería del “Matador”, esta vez se mostró respetuoso, saludó a su rival, y señaló al cinturón de la AMB dando a entender que lo traerá a Nicaragua. Sirotkin se tomó las cosas a manera de broma y sonrió, mientras Ricardo desfilaba sobre el escenario con la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Previo al combate ante el ruso, Mayorga prometió terminar la pelea antes del tercer asalto. Dice que si triunfa obtendrá una pelea de campeonato mundial. Parece irreal el panorama que plantea, pero con Ricardo nunca se sabe. “Voy a noquear en 6 minutos, se van a sorprender por la preparación que he tenido. Estoy rápido, fuerte, tengo el poder para noquear”, señaló el pugilista nicaragüense.

En sus últimos 5 combates, Mayorga gana tres, pierde dos, una ante Miguel Cotto y otra contra Shane Mosley. Las tres victorias han sido con rivales totalmente desconocidos: Allen Medina, Andrik Saralegui y Jaudiel Zepeda.