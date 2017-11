El Comité de campeonatos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo anunció la suspensión de un año y el retiro de las clasificaciones para el peleador cubano Luis ‘King Kong’ Ortiz debido al positivo que tuvo en un examen antidopaje por clorotiazida e hidroclorotiazida.

Al final de la convención bianual de este organismo en Medellín, Colombia, Gilberto Mendoza, presidente del organismo, dijo a ESPN que este tipo de casos debe ayudar al boxeo en cuanto a la lucha antidopaje y ser tomado como un caso ejemplar para que los boxeadores deban tener mucho más cuidado con lo que ingieren.¿Se le da un año porque es reincidente y el comité de campeonatos mundiales pensó que es la mejor solución para esta situación, no es la primera vez, una fue en Nevada (nadrolona en 2014), ahora fue en un programa que aunque sea un programa voluntario respetamos los resultados de la VADA y del programa del Consejo Mundial de Boxeo y hay que ser firme, eso estamos hablando en el seminario médico con respecto a estas cosas”, apuntó Mendoza Jr. en la entrevista.

De esta manera, en un documento del que tiene copia ESPN, se le informó a Ortiz que su suspensión durará hasta el 22 de septiembre de 2018, y que el próximo 22 de marzo tiene la posibilidad de realizar una apelación a la misma; sin embargo, deberá hacerlo a través de los medios pertinentes.

“Tiene chance de apelar, pero el tema de las drogas y el deporte limpio es muy importante y las cosas no pueden ser así, eres positivo o negativo y aceptarlo. No puede estar en las clasificaciones, estará abierto para los demás organismos”, añadió el directivo venezolano.

Al preguntar si Ortiz pidió en algún momento abrir la prueba B de la muestra por la que dio positivo, dijo Gilberto que sí lo hizo pero no a través de medios legales. “No solicitó la prueba B, lo hizo de forma verbal y no es lo correcto, debió hacerlo por escrito o por su abogado, le dimos tiempo para que lo hiciera ante la AMB y no lo hizo”, recalcó, sobre lo que terminó por hacer a un lado la pelea de Ortiz con Deontay Wilder por el cetro del Consejo Mundial de Boxeo.

“El status y reconocimiento como retador mandatorio de Ortiz se ha revocado. Ortiz fue removido de las clasificaciones de la AMB y suspendido para participar en cualquier pelea por un título de la AMB durante un año”, se lee en la misiva entregada al cubano de 38 años. “Para que la suspensión pueda ser removida, Ortiz debe seguir participando en el Programa de Boxeo Limpio de la VADA bajo su costo, y no dar positivo por cualquier sustancia prohibida ni rechazar un examen aleatorio, además de que se realizará una evaluación médica para determinar si es apto para pelear”.