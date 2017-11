Andrey Sirotkin, siendo 12 años menor, teniendo una mejor condición física y más recursos boxísticos, no pudo terminar a Ricardo “El Matador” Mayorga (44 años) de forma contundente la tarde de este viernes en Moscú, Rusia. El nica desistió de seguir peleando en el décimo asalto, alegando una supuesta lesión en su mano derecha. Creerle o no a Mayorga es decisión de cada uno, es lo menos importante, el mismo cuadro hizo contra Miguel Cotto en el 2011, no siguió peleando en el doceavo asalto por molestias en su mano izquierda.

Lo mostrado ayer por Mayorga simplemente fue una reconfirmación del fin de su carrera. Boxísticamente no tiene nada más que ofrecer, apenas pudo ganar el primer asalto, no obstante, sería injusto decirle que se retire, pues su fuente de ingreso es producto de subirse a un ring, exponiéndose a sufrir un mal golpe que ponga en riesgo su vida, si se toma en cuenta sus 44 años de edad.

Aguantar 9 asaltos, sufriendo un vendaval de golpes tiene su mérito, pero el ruso debió irse a dormir con la cara de vergüenza. Sirotkin nunca será campeón mundial en 168 libras, su invicto en 14 combates (3 nocauts) es el reflejo de haber enfrentado a boxeadores muertos, pero no alcanzará el nivel de superestrella. Ayer disfrazó la cobardía con un respeto excesivo contra “El Matador”. ¿Realmente creen que Mayorga tenía el poder para noquear? Por supuesto que no. Sus manos a estas alturas son de algodón.

Dominio total

A partir del segundo asalto, el ruso dominó la pelea con tranquilidad, utilizando la izquierda y derecha, dos golpes que fueron suficientes para ir punteando en cada round. Sirotkin tenía temor de recibir un bombazo de contundencia que lo enviara a la lona, de manera que se dedicó a bailotear, utilizó sus recursos y estaba encaminado a ganar una decisión unánime de forma clara, antes de que Mayorga decidiera no continuar en el décimo asalto.

Rosendo Álvarez, quien estaba de comentarista en la transmisión de canal 6 y es apoderado de Mayorga, dijo que apoyará cualquier decisión que tome Mayorga. “Si se retira tendrá nuestro respaldo, si quiere seguir peleando también. Hizo una buena presentación”, comentó Rosendo. Previo al combate, Mayorga había dicho que si sucumbía se retiraba definitivamente del boxeo.

“Si pierdo creo que será el momento de colgar los guantes, decirle adiós al deporte”, dijo Mayorga que ahora queda con récord de 32 victorias, 10 derrotas y 1 empate. Por su parte, Sirotkin quedó con balance de 14 triunfos sin descalabro, noqueando a tres rivales. En esta pelea estuvo en juego el título internacional 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Mayorga ganó 50 mil dólares más los derechos de televisión, según Rosendo. Si se retira, Ricardo debe manejar ese dinero con sabiduría, invertir en un negocio que le produzca ganancias para garantizar el futuro de su familia. Si continúa peleando estará exponiendo su vida en la ruleta de la suerte, coqueteando con un final catastrófico, pues correrá peligro cada vez que suba a un ring.

32 victorias, 10 derrotas y 1 empate es el récord de Ricardo “El Matador” Mayorga.