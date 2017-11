Rivas se agiganta ante los Indios del Bóer

Los Gigantes de Rivas (5-2) sometieron 7-1 a los Indios del Bóer (3-4) confirmando de forma categórica su dominio sobre la tropa capitalina, pues de los cuatro enfrentamientos que han sostenido en esta edición XIII de la Liga Profesional, en tres de ellos los sureños han salido airosos, incluyendo dos triunfos por la vía de la blanqueada.

Anoche, en el Estadio Nacional Dennis Martínez, los Gigantes fueron dueños absolutos del encuentro, tanto que una vez lograron adelantarse no volvieron a soltar las riendas. En tan solo la primera entrada le dieron la bienvenida a Fidencio Flores produciéndole par de anotaciones. Vladimir Frías recibió bases por bolas, Wuilliam Vásquez conectó sencillo por el jardín central y ambos anotaron como resultado de un doblete conectado por el bateador designado José Ruiz.

Dos entradas más tarde, los de Rivas volvieron a hacer daño. Imparables de forma consecutiva de Frías y Elmer Reyes más base por bolas a Ruiz llenaron las almohadillas, el escenario propicio para que los sureños ampliaran el marcador. Pero no fueron propiamente ellos los encargados de aumentar su ventaja, sino que contaron con la complicidad de los mismos Indios. Reginald Abercrombie conectó un elevado de out por el jardín derecho, desde donde el siempre seguro Javier Robles realizó un tiro que el receptor Janior Montes no pudo retener, permitiéndole a Frías anotar la tercera carrera. Tras esto, Elmer marcó la cuarta gracias a un lanzamiento descontrolado de Fidencio.

Mientras la ofensiva rivense se mostraba oportuna ante los Indios, estos eran fácilmente dominados por Carlos Téller, quien en las primeras cinco entradas solo permitió dos imparables y otorgó una base por bolas, superando de forma categórica a Fidencio en el que se esperaba fuera un duelo de picheo.

Única reacción

Fue hasta en la sexta entrada que Téller flaqueó y el Bóer no lo desaprovechó. Dayner Moreira, el mejor artillero de la Tribu, le negoció pasaporte; Maikel Cáseres le conectó sencillo y acto seguido Janior Montes, como queriendo reivindicarse del error cometido, conectó un doblete que modificó el marcador a 4-1.

Ese fue el único daño sufrido por el picheo rivense, pues tras la salida de Téller, Róger Marín y Dilmer Mejía se encargaron de mantener bajo control Bóer, mientras sus compañeros se encargaban de establecer en 7-1 el marcador final. Ganó Téller (1-1) y perdió Fidencio (1-1).

Tigres se imponen

Por su parte, los Tigres de Chinandega, desplegando un ataque de 9 imparables, vencieron 7-2 a los Leones de León, mejorando su balance a tres victorias con tres derrotas. Los Leones se ubican ahora en el cuarto y último puesto con un récord de dos triunfos y cuatro reveses. Anoche, el pícher ganador fue Elvin García (1-0), el perdedor Róger Luque (0-1) y el juego salvado fue para Wilber Bucardo (2). Por los actuales campeones, Andy Paz conectó jonrón de dos carreras en el segundo inning.