“Chimy” Morales vs. “Mandarina” Solano, confirmado

Leonardo “Chimy” Morales, considerado como la máxima figura de las Artes Marciales Mixtas (AMM), en Nicaragua, volverá al octágono de la mano de la promotora Pinolero Mortal Kombat, empresa que dirige Marcelo Sánchez, quien pactó un encuentro nada más y nada menos que contra el costarricense Alejandro “Mandarina” Solano, programado para el próximo 16 de diciembre.

Morales estaba programado para enfrentar a Solano en octubre, no obstante, por algunas molestias en su rodilla derecha, “Chimy” decidió no pelear. El costarricense tuvo que enfrentar a Yasser Castillo, a quien venció por la vía de la sumisión. Después de ese triunfo “Mandarina” le lanzó el reto a Leonardo, diciéndole que no le tuviera miedo. Días después el nica contestó con un video a través de su cuenta personal de Facebook, aceptando la pelea, pues ya estaba en plenitud de condiciones físicas.

Con los dos peleadores dispuestos, solamente se necesitaba que una promotora montara el combate. Fue entonces que Sánchez alzó la mano e inmediatamente hizo contactos con ambos gladiadores para que estos intercambien metralla en el octágono.

“La semana pasada me reuní con el manejador de ´Chimy´, al parecer ellos no tenían pelea en noviembre y diciembre, y no les habían dicho nada, hasta en enero. Después conseguí el número de Alejandro Solano, empecé a negociar con él y este sábado por la mañana me mandó su contrato firmado. Con eso ya hecho, hice el anuncio oficial”, contó Sánchez sobre las negociaciones.

Posibles sedes

Por ahora hay dos sitios tentativos para montar el combate. La idea del promotor de Pinolero Mortal Kombat es que el evento sea masivo, por eso pretende disponer al público entradas muy accesibles, algo parecido a lo que hace con Pinolero Boxing, la cual organiza boxeo en distintos puntos de Nicaragua.

“Desde hace un mes vengo teniendo pláticas con El Aula, negocio que está ubicado en Plaza Eclipse, y el restaurante Friday’s en carretera a Masaya. Tentativamente esas son las dos plazas que tengo disponibles, estoy en negociaciones. Considero que esos son los lugares adecuados por el segmento de mercado juvenil en el que estamos entrando. Quiero que haya la mayor seguridad posible en este evento”, explicó.

“Estoy pensando en hacer una entrada general que puede costar entre 150 y 200 córdobas y una entrada vip que será muy pequeña. Estoy interesado en que la entrada sea accesible para que el público asista a este evento, quiero que sea algo masivo. Morales es la máxima figura de Nicaragua en AMM, eso me reconforta. Estoy agradecido con el equipo de trabajo de Leonardo. No fue una negociación complicada, pues Solano y Morales quieren la pelea, eso facilita las cosas”, finalizó.