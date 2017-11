Los finalistas para los premios de la Asociación de Cronistas de Beisbol de Norteamérica (BBWAA por sus siglas en inglés) serán anunciados este lunes en horas de la tarde a través de MLB Network, con los ganadores siendo anunciados el 13 de noviembre. Mientras que no podemos determinar con certeza quién terminó llevándose la mayor cantidad de votos (los cuales fueron depositados justo al finalizar la temporada regular), eso no significa que no podamos utilizar resultados de años anteriores para hacer un pronóstico justo, especialmente para los candidatos al trofeo Cy Young.

Esa es la premisa de nuestro Pronosticador del Cy Young, creado por Tom Tango de MLB.com. El año pasado, este programa predijo con exactitud a los tres finalistas en cada liga. En 2015, pronosticó a los mejores cinco candidatos en ambas ligas en el orden correcto.

La forma en que este programa funciona es relativamente simple. La fórmula es (EL/2-CL) + K/10+JG, lo que significa que se basa totalmente en innings lanzados, carreras limpias permitidas, ponches y victorias. Por meses, pareció que el trofeo le pertenecería a Chris Sale. Mientras tanto, Kluber tuvo un comienzo flojo, registrando 5.06 de EFE al momento de lastimarse la espalda y ser colocado en la lista de lesionados en mayo.

Pero Kluber regresó en junio inspirado y desde entonces tuvo un desempeño excepcional, registrando un diminuto promedio de efectividad de 1.62 en sus últimas 23 aperturas, con 224 ponches. La temporada de Sale, mientras tanto, se fue por otra dirección; el zurdo tuvo efectividad de 2.37 hasta el final de julio y 4.09 en los últimos dos meses de la campaña regular, aunque terminó liderando la liga en ponches con 308.

Caso excepcional

Detrás de ellos dos, la temporada de revelación de Severino (2.98 de EFE en 193 1/3 entradas) lo tiene como un sólido candidato a finalizar tercero en las votaciones por encima de una estupenda temporada del venezolano Carlos Carrasco (3.29 de EFE en 200 innings, 68 puntos según el pronosticador) y de Justin Verlander (63 puntos).

Aquí es donde la cosa se complica un poco. Scherzer acumuló la mayoría de puntos esta temporada porque lanzó 25 2/3 entradas más que Kershaw y ponchó a 66 bateadores más, en gran parte porque el as de los Dodgers se perdió varias semanas de juego debido a una lesión en la espalda por segundo año seguido. La estadística métrica de Statcast™, conocida como ‘xwOBA’, tiene a Scherzer ligeramente por encima del zurdo de los Dodgers. Los argumentos del primero son bien sólidos.

Pero Scherzer tuvo un promedio de efectividad más alto (2.51 en comparación con el 2.31 de Kershaw), y ganó menos juegos (16, y seis derrotas) que Kershaw (18, y cuatro derrotas). Según las reglas del Pronosticador, esos números le dan la delantera a Kershaw por encima de Scherzer en la lista, debido a que, como dijimos anteriormente, esto se basa en la historia. Veremos cuál es el criterio que aplicaron los votantes en esta carrera por el Cy Young de la Liga Nacional.

Al igual que en la Liga Americana, esta es una carrera entre dos lanzadores, ya que parece casi imposible que alguien más pueda superar a Scherzer o Kershaw. En tercer lugar, tenemos a Strasburg, cuya impresionante campaña (2.52 de EFE en 175 1/3 innings) mejora lo hecho por el derecho Zack Greinke (3.20, 202 1/3 entradas, 68 puntos según el Pronosticador).

A continuación, los finalistas de cada liga según el Pronosticador del Cy Young:

Los finalistas en la L.A.

95 puntos -- Corey Kluber, Indios

86 puntos -- Chris Sale, Medias Rojas

70 puntos -- Luis Severino, Yanquis

Los finalistas en la L.N.

81 puntos -- Clayton Kershaw, Dodgers

87 puntos -- Max Scherzer, Nacionales

74 puntos -- Stephen Strasburg, Nacionales