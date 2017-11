Tres meses después, el Lille de Marcelo Bielsa (19º) se reencontró con la victoria a costa del colista Metz (3-0), ayer en la 12ª jornada de la Ligue 1 francesa, un resultado que mantiene a Lille en puestos de descenso, pero que otorga oxígeno al técnico argentino, que comenzaba a ver su puesto en peligro.

El Lille llegaba con una racha de diez partidos consecutivos sin ganar, aunque sigue en puestos de descenso (19º) junto a un Metz que queda desahuciado en el fondo de la tabla.

El marfileño Nicolas Pepe de penal (45+2), Fares Bahlouli (67), aprovechando un rechace del larguero, y de nuevo Pepe (87) anotaron los goles del conjunto visitante. Fueron los dos primeros goles de la temporada para Pepe, que con ellos puede haber salvado la cabeza de su técnico.

Y eso que el Metz dominó en la primera mitad, obligando a meritorias intervenciones del arquero visitante Mike Maignan. Pero precisamente dos sustituciones realizadas por Bielsa al descanso cambiaron la deriva del partido.

El Lille tuvo que esperar a la duodécima fecha para reencontrarse con la victoria, lo que no lograba desde el estreno del campeonato cuando derrotó 3-0 al Nantes... el 6 de agosto.

No obstante, el Lille seguirá al menos dos semanas más en puestos de descenso (por el parón internacional), muy lejos de los puestos europeos, que se habían marcado como objetivo de la temporada.

El Metz, con un triunfo y once derrotas en los 12 partidos disputados, queda a ocho puntos del Amiens, primer equipo en puestos de salvación. Por el momento el cambio de entrenador no ha surtido efecto y Frederic Hantz deberá al menos esperar hasta la próxima fecha para sumar sus primeros puntos.

Críticas a Evra

Con mayores ambiciones, el Olympique de Marsella escaló al tercer puesto provisional de la clasificación al golear 5-0 al Caen (17º).

El brasileño Luiz Gustavo (43), Florian Thauvin (47, 81), Morgan Sanson (52) y el griego Mitroglou (76) anotaron para los locales, que vieron cómo se desplegaban varias pancartas en el estadio con lemas en contra del defensa Patrice Evra por la patada que propinó el jueves a un aficionado.

“This game is over (Este juego está acabado)”, “respeto a los aficionados”, o “Te creíste por encima de la institución del Marsella y de sus aficionados, no te queremos más con nuestros colores; lárgate”, fueron algunas de las frases que pudieron leerse en las pancartas diseminadas por el estadio Velodrome.