Mauricio Sulaimán: Mike Tyson eso es lo que me hubiera gustado ser

El mexicano Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró hoy que su sueño fue ser un gran campeón profesional y el excampeón mundial de peso completo Mike Tyson era su modelo.

"Mike Tyson eso es lo que me hubiera gustado ser porque el otro que me gustaba era Ray 'Sugar' Leonard, un imposible porque era demasiado rápido", dijo hoy a Efe el dirigente deportivo.

Después de confesar que admiraba el excampeón mundial gallo mexicano Carlos Zárate, a quien saludó en el cuadrilátero cuando era niño, Sulaimán confesó que su gran deseo fue siempre ser un pugilista de primera, pero su padre no lo dejó y además no tenía talento.

"Me faltó de todo, pegada no sé. Lo practiqué desde los ocho hasta los 15 años pero luego me fui a estudiar la preparatoria fuera, también jugaba béisbol, como lanzador, tercera base o receptor, hasta que me vi en la obligación de irme a estudiar", aseveró.

Sulaimán, hijo del anterior presidente del CMB, José Sulaimán, heredó el cargo de su padre a inicios de 2014, en ocasiones se ha dejado fotografiar con los guantes puestos y siempre habla de su pasión por el pugilismo y sus encuentros con campeones de años atrás a los que conoció por intermedio de su padre.

"A veces sueño que estoy encima del ring, es el sueño que no se me cumplió; otras veces me muevo como peleador, hago fintas con mis hijos o cuando estoy viendo un combate", añadió.

El directivo, de 47 años, estimó que practicar el boxeo es algo reservado a algunos elegidos con hambre de todo tipo, corazón, coraje y disciplina y no cualquiera puede salir adelante en el deporte de los puños.

"Yo era bueno para los golpes, pero soy un hombre de paz y me ha tocado más separar pleitos; abajo del ring veo las peleas como actos de violencia y no me gustan los pleitos callejeros. Los pleitos deben ser encima del ring", confesó.