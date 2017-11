El nombre de Félix Alvarado en la palestra internacional ha vuelto a sonar con fuerza. Su triunfo preponderante ante el tailandés Fahlan Sakkreerin Jr., a quien noqueó el pasado 14 de octubre en el Puerto Salvador Allende, en un combate eliminatorio por el título mundial 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), le ha puesto nuevamente entre los mejores boxeadores del mundo en las categorías mínimas.

Alvarado concedió una entrevista a la revista The Ring, considerada la biblia de boxeo, y en la que lo consideran el noveno mejor boxeador de las 108 libras en el mundo. “El Gemelo” reconoció que no esperaba noquear tan rápido a Sakkreerin, un boxeador sumamente complicado, que tenía en su historial una gran pelea ante Melindo que perdió por decisión unánime de forma polémica. También indicó que “sería un honor para él ganarle a Melindo” y habló sobre las mejorías físicas y técnicas que ha tenido desde su última derrota por campeonato mundial en el 2014 contra el argentino Juan Carlos Reveco.

“Nunca pensé que iba a ganar tan rápido. Creo que la preparación y la mentalidad que teníamos con respecto a nuestro oponente, que acababa de perder por puntos ante el campeón Milan Melindo, me impulsó a entrenar más duro”, dijo Alvarado, quien suma 6 victorias consecutivas por nocaut, 5 de estos rivales no pasaron del primer asalto. Los números no mienten, Félix se ha convertido en un peleador contundente, con una pegada que hace mucho daño en 108 libras.

“Aunque no triunfé en esas peleas (ante Kazuto Ioka y Reveco), la verdad es que gané mucha experiencia. Todo el mundo sabe que perdí por decisión (vs. Ioka) en Japón, pero en Argentina (contra Reveco), gané. La pelea me fue robada, pero aprendí que cuando eres el retador y peleas en el país del campeón, debes ganar por nocaut”, explicó Alvarado.

“He mejorado”

Alvarado se refirió a uno de los puntos que más se le han criticado de su boxeo: la precisión. “El Gemelo” es un peleador con un gran volumen de golpes por pelea, no obstante, antes de derrotar a Sakkreerin, se le habían notado deficiencias tangibles en su puntería, tiraba combinaciones en abundancia, pero de la misma forma fallaba.

“He estado mejorando mi técnica de boxeo. Me estoy volviendo más agresivo y preciso.

Mi sueño es convertirme en campeón del mundo, independientemente de quién esté en mi camino. (Melindo) es un gran campeón. Sería un gran honor pelear y vencer a Melindo para demostrar mi potencial”, mencionó

“El Gemelo” también tuvo palabras para el tetracampeón mundial Román “Chocolatito” González. Dice Alvarado que el hecho de no tener un monarca actualmente en Nicaragua, tras la caída estrepitosa del tetracampeón en el 2017, le motiva a conquistar el sueño de ser la próxima figura de Nicaragua en boxeo. “Siempre he seguido los pasos de nuestro tetracampeón Román González. Ahora que ha perdido, quiero seguir demostrando que Nicaragua es la tierra de los campeones y talentos. Debemos continuar demostrando el potencial de nuestro país”, finalizó Alvarado.

Por el momento, Alvarado no tiene una fecha exacta para pelear con Melindo, campeón mundial 108 libras de la FIB. El organismo ordenó una revancha entre filipino y el sudafricano Hekkie Budler, después de que analizaran el video de la primera pelea que ambos sostuvieron y detectaran que hubo irregularidades en la esquina del monarca durante el combate.