Carlos Chavarría nominado al Gol del año en los Premios Univisión Deportes

El nicaragüense Carlos Chavarría fue nominado a los Premios Univisión Deportes en la categoría “Gol del año”, la mención es gracias al tanto que anotó ante la selección de Panamá en Copa Oro, celebrada en Julio del presente año, donde el jugador esteliano anotó el primer gol de Nicaragua en la historia de dicha competencia.

En una entrevista concedida al periodista Levi Luna a través de Facebook, Chavarría se mostró contento por la nominación al galardón. “Agradezco primeramente a Dios, a mi familia y a todos los nicaragüenses que están ahí apoyando”, mencionó el jugador del Tren del Norte.

La productora y coordinadora de la cadena Univisión, Claudia Montero, fue quien le comunicó a Chavarría que su gol estaba seleccionado a competir por el premio al mejor gol del año.

“La noticia la recibí el viernes y no me la creía, fue algo muy especial, la verdad no lo esperaba, será un honor para mí estar en esa gala y representar a Nicaragua”, agregó el nicaragüense.

El Real Estelí informó a través de su página web que Univisión se comunicó con la junta directiva del club, para solicitar la presencia de Carlos Chavarría en la próxima edición de los Premios Univisión Deportes, programada para el 17 de diciembre próximo en Miami, Florida.

Chavarría podría convertirse en el segundo atleta nicaragüense en ser nombrado ganador en los premios que otorga esta prestigiosa cadena deportiva, luego que en 2015 Román “Chocolatito” González, recibiera la distinción de “Boxeador del año” cuando aún apenas era tricampeón del mundo.

Hace dos años, “Chava” fue seleccionado como ganador de los “Premios Matador” en la categoría “Gestos técnicos” del reconocido programa “Fuera de juego” de ESPN, por lo que viajará a suelo norteamericano en busca del que sería su segundo reconocimiento internacional a nivel individual.