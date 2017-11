El Real Estelí y el Managua FC definirán al primer finalista del torneo de Apertura de la Liga Primera de futbol el próximo sábado 18 de noviembre y al día siguiente el Club Deportivo Walter Ferretti y los Caciques del Diriangén pugnarán por el último cupo a la gran final; así lo anunció la Liga este miércoles.

A través de un comunicado, la Liga explica que la decisión de mover las fechas de los partidos de vuelta de las semifinales, previstos inicialmente para que se celebraran el 15 del mes en curso, corresponde a que varios de los jugadores convocados a la Selección Nacional para el segundo partido amistoso contra República Dominicana del 14 de noviembre, pertenecen a los clubes que disputan los boletos a la final del Apertura y serían bajas sensibles en esta etapa.

La tropa nicaragüense enfrentó anoche a su similar de República Dominicana en el Estadio Cacique Diriangén, con siete futbolistas del Real Estelí, dos del Walter Ferretti, dos del Managua FC y uno de los Caciques del Diriangén; estos también viajarán al país caribeño para el desafío del próximo 14 de noviembre. Cabe recordar que el club esteliano y el diriambino ganaron sus duelos de ida de las semifinales ante los “Leones Azules” y los rojinegros, respectivamente; con idénticos marcadores de 1-0.

La Liga aclaró también que “a pesar de no ser encuentros oficializados por FIFA (Nicaragua vs. Rep. Dominicana), ya que no se notificaron en tiempo y forma, estos son del conocimiento de la institución mundial, por lo que existirá un seguimiento del ente regulador sobre la organización y realización de los amistosos. Por lo tanto, Liga Primera en su continua y permanente disposición de apoyar a nuestro combinado nacional ha decidido trasladar las fechas de los partidos de vuelta de las semifinales”.

Asimismo, en la misiva la Liga “reafirma su apoyo incondicional para contribuir con el crecimiento y fortalecimiento del futbol nacional en todas las esferas y competiciones, tanto a nivel de clubes como con las diferentes selecciones nacionales de nuestro país”. El desafío entre el “Tren del Norte” y el Managua FC se disputará en el Estadio Independencia, a partir de las 7:00 p.m., mientras que el Walter Ferretti recibirá a los Caciques en el Estadio Olímpico del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), a las 3:00 p.m.