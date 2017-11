El invicto de Julio Laguna no es pura casualidad, es un muchacho con una buena técnica, pasa muchos golpes, puede pelear en reversa y tiene una pegada respetada. Su balance de 12 triunfos, 9 por la vía del nocaut, es el reflejo de la peligrosidad que puede representar ante cualquier rival. Necesita proyección, esa que precisamente puede conseguir ante el costeño David Bency, cuando se enfrenten este sábado en el gimnasio Nicarao, donde Pinolero Boxing monta el evento.

Laguna vs. Bency será el combate estelar de la noche por el título 140 libras Fedecentro avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Julio representa una prueba de fuego para el costeño, un boxeador que no brilla por su técnica, sino por su bravura y gran capacidad de tirar golpes y soportar castigo. Bency es un kamikaze del ring, le gusta el intercambio de metralla y puede meter en complicaciones a cualquiera.

Pero esta vez Bency se topará a un rival de características diferentes. Y no es que el costeño en su pasado no haya enfrentado boxeadores sumamente fuertes y complicados como por ejemplo Roberto Arriaza en dos ocasiones, no obstante, Laguna tiene la particularidad de ser un pugilista más completo en todo el sentido de la palabra. Si necesita pelear a la distancia lo hace, si requiere de ir al choque se siente cómodo y si debe utilizar el contragolpe también es bueno. Posee muchos recursos.

Más experimentado

La ventaja que tiene Bency es su experiencia y es que con ese boxeo desordenado es capaz de complicar a cualquiera. David conoce bien a Laguna, incluso fueron compañeros en la Selección Nacional cuando ambos eran amateurs. Lo importante para el público es que ambos brindarán un espectáculo, por los estilos sacarán chispas en el ring.

Bency está tan confiado por la preparación que ha tenido durante 2 meses, que se ve ganador por la vía rápida. “El nocaut siempre está latente, eso puede salir, puedo noquear a Laguna. El tendrá que buscarme, es el retador, creo que ganaré por nocaut. Mi mentalidad es terminar la pelea lo más rápido posible, estoy bien preparado físicamente, no tendré problemas con el peso, lo tengo controlado desde hace un mes”, dijo el costeño.

Hoy se realizará la ceremonia de pesaje en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) a partir de la 1:00 p.m. Una hora antes se realizará el chequeo médico a los boxeadores.