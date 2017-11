Winston Campos subirá a 140 libras

La última pelea del zurdo Winston Campos fue ante el colombiano Devis Pérez el pasado 14 de octubre. Esa noche en el Puerto Salvador Allende, el nica sufrió más de la cuenta, recibió castigo y se le vio sin fortaleza y oxígeno para liquidar a un rival inferior en los primeros asaltos. Al final triunfó por nocaut en 5 rounds, no obstante, Campos no quedó contento con su presentación.

¿Qué fue lo que pasó en esa pelea? Explica Campos que su cuerpo no se recuperó totalmente del desgaste de bajar hasta 138 libras. La categoría en la que se mueve Winston es 135, de manera que el peso se está volviendo un problema para él. Uno de sus apoderados, William Ramírez, se dio cuenta de lo sucedido e inmediatamente le sugirió que desistiera de seguir peleando en esa categoría.

“Sinceramente sentí que no me recuperé bien en mi última pelea contra el colombiano. Me está costando mucho marcar 135, puedo hacerlas pero sufro demasiado. Don William me dijo que mejor me estableciera en 140. Sé que es una categoría en la que los rivales son más fuertes, pero yo me siento bien. Esas 5 libras de diferencia me van a ayudar mucho”, explicó Campos, quien aseguró que su próximo combate es el 16 de diciembre.

“Voy a pelear un título latino de 140 libras. Mis manejadores van a buscar cómo ubicarme en uno de los rankings lo más pronto posible. En el 2018 espero tener una oportunidad importante en el extranjero”, agregó “El Zurdo” con récord de 29 victorias (18 nocauts), 3 derrotas y 5 empates. Winston acumula 12 victorias en sus últimos 13 combates, y trae una racha de 6 triunfos consecutivos, 5 por la vía rápida.