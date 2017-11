Camilo Mendoza recuerda cómo Eliécer Gazo le conectó un volado de derecha al rostro que lo hizo retroceder, aunque para su fortuna no fue contundente y después de 8 rounds intensos se impuso por decisión unánime, en abril de este año. Esta noche, el apodado “Nitro” Mendoza enfrentará a “Trivilín” Gazo, con la misión de evitar que su oponente sea más efectivo y contundente que la primera vez que chocaron, consciente de que por pegada su rival tiene altas probabilidades de imponerse.

“Por mi parte verán la misma tónica de la vez pasada, si él quiere venir hacia delante a mí me conviene porque mi boxeo es en reversa, en contragolpe, lo esperaré toda la noche si quiere ser frontal. Vengo preparado física y mentalmente para los diez asaltos, pero si se descuida lo terminaré temprano. Reconozco que Gazo es aguantador, él es el más fuerte, yo soy el de boxeo más estelístico, pero en el boxeo nada está escrito, lo demostré cuando lo derroté la vez anterior”, manifestó Mendoza, quien ayer superó la báscula en la ceremonia oficial de pesaje, marcando 104 libras, una por debajo de lo pactado, su contrincante dio 104.4.

El escenario para la revancha entre Mendoza (11-1-1-5 KO) y Gazo (15-9-0-2 KO) cumple con los requisitos necesarios para ser considerado de alto calibre. Serán estelaristas de una velada que se celebrará en el Parque de Ferias de Ciudad Sandino (7:00 p.m.), estará en juego el Campeonato Latino 105 libras, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el vencedor entrará al ranking de ese organismo, con la posibilidad de que el próximo año pueda disputar una pelea por título mundial.

Por todo lo anterior, tanto Mendoza como Gazo están motivados con la idea de quedarse con el premio grande y prometen un combate a la altura de las circunstancias. “Ese título no es que lo quiera, lo necesito (…) Si derroto a Gazo el próximo año podría ir por un título, no es nada fijo, pero está la posibilidad y lo que me queda es demostrar que tengo la calidad para fajarme internacionalmente. La única forma en la que perdería contra Eliécer sería por nocaut, de otra manera no me ganará”, advirtió Mendoza, quien se dijo conforme con la preparación que realizó para esta reyerta.

Así como Camilo admite que su rival dispone de una pegada respetada, “Trivilín” está claro que enfrentará a un púgil con una línea de boxeo depurada, que sabe cuándo arriesgar y cuándo ser precavido, pero que no es inmune al poder de sus nudillos y espera que esta vez sus impactos surtan efecto en la humanidad de Mendoza. “No voy a cometer los errores del pasado, ahora trabajaré más en la movilidad, entrando y saliendo para no caer en su juego, eso sí, intentaré ser efectivo y contundente”, declaró Gazo, quien viene de superar a Byron “Sambita” Castellón, exhibiendo una gran demostración.

Nadie favorito

Según Rosendo Álvarez, quien junto a su esposa Ruth Roa dirige la empresa Búfalo Boxing, es difícil señalar a un favorito, al margen del triunfo de Mendoza sobre Gazo a inicios de año, considerando que “ambos han mejorado enormemente desde entonces y sería arriesgado pronosticar a un vencedor. Lo seguro es que será una buena pelea de principio a fin”, manifestó el exbicampeón mundial, quien reiteró la promesa de que el vencedor del pleito estelar saltará al ranking del CMB.

En el combate semiestelar de la función, Daniel Mendoza (6-0-0) peleará ante el chinandegano Byron Castellón (9-10-2), en una reyerta pactada a 6 asaltos en las 105 libras. Ayer, ambos púgiles superaron el péndulo, el “Sambita” lo detuvo en 104.6 y su oponente en 105.8 (una libra de tolerancia) y se dijeron preparados para ofrecer un espectáculo. “Voy a salir como en todas mis peleas, frontal, a tratar de sofocar a mi oponente y a decidir al ganador temprano, todos saben que no me gusta rehuir y contra Mendoza no será la excepción”, manifestó el boxeador de occidente.

Daniel fue más precavido, pero advirtió que “no será contra Byron con quien pierda mi invicto”, confiado en que dispone de las herramientas necesarias para superarlo, pese a lo explosivo que es el “Sambita”. “En el boxeo hay dos tipos de rivales, el que arriesga sin cuidados y el que analiza los momentos en los que es necesario explotar, yo soy el pensador. Trataré de contrarrestar el boxeo de Castellón y proponer una pelea más ordenada, bajo mi línea boxística no puede superarme”, señaló Mendoza.