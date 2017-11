Homenajean a familiares de víctimas del Chapecoense a casi un año de tragedia

El Ministerio de Deportes de Brasil le entregó hoy medallas a familiares de algunas de las 77 víctimas del accidente aéreo que sufrieron los integrantes del club de fútbol Chapecoense, a pocos días de conmemorarse el primer aniversario de la tragedia ocurrida el 28 de noviembre de 2016.



Las medallas fueron entregadas por el ministro brasileño de Deportes, Leonardo Picciani, en un acto privado en el centro de eventos del estadio Arena Condá, la casa del Chapecoense, y precedió una serie de actividades de apoyo a los familiares de las víctimas programadas para este sábado.

El homenaje a los familiares, sin embargo, no forma parte de las conmemoraciones por el primer año de la tragedia debido a que el club de la ciudad de Chapecó no tiene previsto ningún tipo de acto para recordar la tragedia, dijeron a Efe voceros del club.



"Las medallas iban a ser entregadas pocas semanas después del accidente pero el acto fue aplazado varias veces. Coincidió con una fecha próxima al primer año de la tragedia pero no se trata de una conmemoración por el aniversario. El club no tiene previsto nada para esa fecha", dijo la fuente consultada.



La tragedia aérea dejó 71 muertos entre los 77 ocupantes del avión de la empresa Lamia que transportaba a los jugadores y dirigentes del club Chapecoense, así como a periodistas, rumbo a la ciudad colombiana de Medellín, en donde el club brasileño disputaría la final de la Copa Sudamericana con el Atlético Nacional.

El avión se estrelló contra un cerro pocos kilómetros antes de aterrizar en Medellín en un accidente del que sólo sobrevivieron seis personas de diferentes nacionalidades, entre los cuales tres futbolistas del Chapecoense.



Tras el accidente, el Atlético Nacional pidió a la Conmebol que cediese el título de la Copa Sudamericana 2016 al Chapecoense, algo que finalmente se oficializó en diciembre pasado.