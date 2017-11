Laguna cumple ante Bency

En la cartelera de Pinolero Boxing, el muchacho Julio Laguna cumplió los pronósticos. Venció a David Bency (11-8-1, 4 nocauts) por decisión unánime la noche del sábado en el gimnasio Nicarao, donde asistieron una buena cantidad de aficionados, adjudicándose el cetro 140 libras Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), lo que le sirve para mantener su invicto ahora de 13 combates, 9 por la vía del nocaut.

Para el análisis hay varios puntos importantes que no se pueden dejar de un lado. Laguna ganó sin discusión, pero dio la sensación que no arriesgó lo suficiente como para generar el impacto necesario y ser considerado un peleador que puede alcanzar niveles insospechados. También hablemos de Bency, ¿qué pasó con el costeño?, ¿dónde quedó su fogosidad y ese instinto agresivo de tirar golpes sin cesar? El Bency del sábado fue más cauteloso, lució fuera de distancia y falló sus disparos.

Fue en el noveno asalto cuando la pelea la tenía en el bolsillo Laguna, que Bency mostró esos chispazos. Presionó, disparó y conectó. Esa era la pelea que debía hacer el costeño, asfixiar como es su característica principal, pero esta vez cayó en el juego de Julio, quien manejando el combate a la media distancia, utilizando el jab y cruzado de izquierda, estuvo contragolpeando al costeño con facilidad.

Con todo y la falta de plenitud de David, la pelea fue muy cerrada. Eso sí, de Laguna se esperaba más, pues es un muchacho con una gama de recursos técnicos interesantes, no obstante el sábado no arriesgó más de la cuenta, boxeó, pasó muchos golpes y contragolpeó. Cuando intentó tomar la iniciativa no le daba continuidad a su golpeo. Julio tiene talento, pero necesita más madurez, olvidarse un poco del boxeo amateur y arriesgar, más si enfrente tiene un rival que si bien es cierto es peligroso cuando ataca, también es vulnerable defensivamente.

Más resultados

En otros combates, Lester “El Caballo” Lara noqueó a Lester Medrano en seis asaltos. La pelea se pactó en 132 libras. El prospecto de las 140 libras, Gabriel Escalante mantuvo su invicto al despachar a Juan Carlos Santana en dos asaltos. Eduardo Tercero superó a Ramón Méndez por decisión dividida. Amilkar Maradiaga le ganó a Steven Tercero por decisión unánime. En tanto, el muchacho Reynaldo Jiménez sumó otro triunfo ante Abelino Cáceres. Este año, Jiménez ha peleado 9 veces, sumando 7 victorias y solamente 2 derrotas. Sin duda ha sido un gran año para él.

Con la realización de este cartel, Pinolero Boxing culminó el 2017 con 10 eventos, celebrados en distintas partes del país. Marcelo Sánchez, que también dirige Pinolero Mortal Kombat, cerrará el año con el gran show de Artes Marciales Mixtas, programado para el 16 de diciembre, día en el que Leonardo “Chimy” Morales se enfrentará al costarricense Alejandro “Mandarina” Solano.