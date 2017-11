Winston reta al campeón, Bency pide revancha

Sentado desde una de las graderías del gimnasio Nicarao, Winston Campos vio con detenimiento la victoria de Julio Laguna sobre David Bency la noche del sábado. “El Zurdo” estaba convencido que Laguna sería el vencedor, por eso llegó al complejo deportivo y finalizado el pleito, tomó un micrófono, subió al cuadrilátero y retó al nuevo campeón Fedecentro 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Felicito al campeón, una buena victoria ante Bency, lo reto a que se enfrente conmigo”, dijo Campos, quien es un 135 libras, pero que decidió subir de categoría a 140. En este peso los boxeadores son escasos a nivel nacional, de manera que un pleito entre Winston y Julio sería sumamente atractivo. No obstante, habrá que esperar la aprobación de Rosendo Álvarez, quien maneja la carrera de Laguna.

Julio es un muchacho con talento que puede seguir evolucionado boxísticamente, sin embargo para enfrentar a Campos está muy verde. En una pelea contra Winston no será favorito; “El Zurdo” le supera en experiencia, técnica y ha enfrentado a rivales de calidad probada. La ventaja que tendría Laguna es que está asentado en 140 libras. En ese sentido Campos es una incógnita, no se sabe si en esa categoría su nivel seguirá siendo el mismo.

“Winston tiene que esperar la respuesta de mi mánager Rosendo Álvarez. Estoy a la orden de pelear con cualquiera, no le tengo miedo a nadie. Si se da el pleito, bienvenido sea, los zurdos y los derechos no me complican para nada”, dijo Laguna.

Bency en espera

En la otra acera, visiblemente triste por la pérdida de su título, Bency aceptó que le faltó más empuje en el combate, aun así considera que la pelea fue cerrada y exigió una revancha para salir de dudas y confirmar quien es el mejor. “Como campeón le di la oportunidad, ahora quiero una revancha, me faltó un poquito más de fogueo. Tengo que trabajar más en la intensidad, necesito una segunda oportunidad para salir de dudas. En los últimos asaltos sentí que estuve presionando, pero los jueces son los que deciden”, señaló.

El camino más viable para Laguna es una revancha con Bency y luego tomar una pelea con Campos, ir directamente con Winston no es lo más idóneo por el momento.