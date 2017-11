Fácil ecuación

¿Alguien se sentiría sorprendido si Aaron Judge de los Yanquis y Cody Bellinger de los Dodgers, son seleccionados por unanimidad como los Novatos del Año en la Liga Americana y Nacional, al abrirse las puertas de la semana de los Premios individuales en las Mayores? Por supuesto que no. La ecuación para novatos 2017, pese a la presencia de tantos competidores, es tan fácil, que en ninguno de los dos casos, se podría argumentar lo que se hizo en el 2001 para quitarle un voto al japonés Ichiro Suzuki (242 hits cifra líder, 350 puntos campeón bate, y máximo robador con 56) y cedérselo a C. C. Sabathia, y es que venía con suficiente experiencia beisbolera en Japón y con 27 años. Así que el votante rebelde no lo consideró novato.

Ichiro en ese 2001 y Fred Lynn de Boston, quien superó a su compañero de equipo Jim Rice en 1975, han sido los dos únicos peloteros en agregar como novatos, el título de Más Valioso al mismo tiempo, una pretensión este año de Aaron Judge frente al formidable venezolano José Altuve de los Astros, en lo que se espera, una pelea brava.

Cada vez que se selecciona a los novatos del año, recuerdo la temporada de 1939, cuando el reconocimiento todavía no existía,–se inició en 1947 con Jackie Robinson, juntando las dos Ligas- y apareció en escena con solo 20 años, Ted Williams, empujando 145 carreras con 185 imparables, entre ellos 31 jonrones, 11 triples y 44 dobles, recibiendo más de 100 bases por bolas. No consiguió la distinción, pero su cifra en empujadas, sigue siendo un reto para novatos mientras el tiempo pasa.

Las cifras, abruman

No hay manera de discutir a Judge y Bellinger. El destructivo artillero de los Yanquis, de 25 años, se revitalizó con sus 15 jonrones en septiembre y superando la barrera de los 50 llegando a 52, dejó atrás la marca de 49 establecida por Mark McGwire en 1987, remolcó 114 carreras y anotó 128; en tanto el de los Dodgers, con 22 años, que se perdió 31 juegos por tarde debut el 25 de abril y una lesión en agosto, impuso marca jonronera para un Novato en la Nacional con 39 y fue de mayúscula incidencia como reemplazo de Adrián González, para otra gran temporada de los Dodgers. Bellinger se detuvo en la recta final con solo un jonrón en sus últimos 14 juegos, y en la postemporada, igual que Judge, se ponchaba hasta con los virajes, pero dejó huellas claras y profundas.

Rhys Hoskins de los Filis con 24 años, descargó 18 jonrones y empujó 48 carreras en 50 juegos y 170 veces al bate, dejando abiertas mil especulaciones sobre su futuro, en tanto Josh Bell de los Piratas, quien solo se perdió tres de los 162 juegos, impulsó 90 carreras con 26 jonrones, 26 dobles y 6 triples. En su primera temporada bajo la lupa, el cubano Gurriel registró 299 puntos con 28 vuelacercas y 75 remolques en 139 juegos, respondiendo brillantemente en la defensa. Pero, ¿cómo retar a Judge y Bellinger? Todas las miradas son para ellos.