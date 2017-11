De La Hoya quiere pelear con McGregor

Queda por ver si Óscar de La Hoya está realmente en serio, pero dijo el lunes que ha estado “entrenando en secreto” y pidió a la estrella del UFC Conor McGregor para su pelea de regreso después de casi una década de retiro.

“Saben que soy competitivo”, dijo De La Hoya. “Todavía lo tengo en mí. He estado entrenando secretamente, entrenando en secreto. Estoy más rápido que nunca y más fuerte que nunca. Sé que puedo vencer a Conor McGregor en dos asaltos. Volveré para esa pelea. Dos asaltos. Solo una (pelea) más. Lo estoy llamando. Dos asaltos, eso es todo lo que necesito. Eso es todo lo que voy a decir. Lo oíste en Golden Boy Radio. Dos asaltos, eso es todo lo que necesito”. De La Hoya hizo los comentarios en “Golden Boy Radio with Tattoo and the Crew”, un programa de radio digital de tres horas que debutó el lunes con De La Hoya como invitado.

De La Hoya (39-6, 30 KOs) ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992 y 10 títulos mundiales en lo que entonces fue un récord de seis divisiones de pesos como boxeador profesional. Fue la estrella más grande de PPV de su tiempo y fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2014. Pero De La Hoya no ha peleado desde que fue destrozado en una derrota por nocaut en el octavo asalto ante Manny Pacquiao en 6 de diciembre de 2008. Se retiró poco después de haber perdido tres de sus últimas cinco peleas.

De La Hoya, de 44 años, no especificó un período de tiempo en el que estaría listo para su pelea de fantasía, pero hay una gran ironía en su mención de McGregor, de 29 años, de Irlanda, que perdió por nocaut en el décimo asalto cuando cruzó de las artes marciales mixtas para un combate de boxeo ante Floyd Mayweather, quien salió de un retiro de dos años para la megapelea de peso mediano junior el 26 de agosto en Las Vegas.