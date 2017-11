Prensa italiana tacha de vergüenza y apocalipsis la eliminación de la Azzurra

El "apocalipsis", "vergüenza": la prensa italiana señala sin paliativos este martes la decepción que supone la eliminación en el repechaje del Mundial-2018 para la Azzurra, que se perderá su primer Mundial desde 1958.

El Corriere della Sera, el de mayor tirada en Italia, titula "Sin Mundial 60 años después", con la foto del capitán Gigi Buffon en lágrimas.

"Un Mundial sin Italia, pero sobre todo una Italia sin Mundial. Adiós a las noches más o menos mágicas, a los espectadores con un pedazo de pizza o una cerveza, a la ilusión de servir para algo, al menos en el fútbol", escribe Massimo Gramellini en su columna.

"El fin", lanza en portada La Gazzetta dello Sport, sobre una foto del capitán Buffon, que puso fin el lunes por la noche a su carrera internacional.

La Repubblica titula por su parte "Derrota de los Azzuri, el Mundial sin Italia". El periódico de izquierdas apunta que la derrota "tendrá repercusiones negativas no sólo en el fútbol sino en el PIB del país".

"Apocalipsis azzurra, adiós Mundial", titula La Stampa.

Para el periódico deportivo turinés Tuttosport, "Italia no irá al Mundial porque no lo merece". "La vergüenza no es sólo para Ventura, que dejará el cargo, sino para todo el fútbol italiano", añade Tuttosport.

El Corriere dello Sport acusa; "¡Todos a la calle!" en gran titular en portada. "Ventura se irá, pero no debe ser el único".

Análisis de alto nivel

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) se reunirá el miércoles en Roma para "hacer un análisis profundo y decidir el futuro" de la Azzurra, eliminada el lunes en el repechaje de acceso del Mundial-2018, anunció este martes Carlo Tavecchio, presidente de la FIGC.

"Estamos profundamente afectados y decepcionados por esta no clasificación para el Mundial. Es un fracaso deportivo que necesita soluciones compartidas por todos y por ello he convocado para mañana una reunión (....) para hacer un análisis profundo y decidir las opciones para el futuro", declaró Tavecchio, citado por la prensa italiana.

El lunes por la noche en Milán, Italia empató a cero con Suecia, un resultado que privó a la Azzurra de acudir a Rusia-2018 después de la derrota 1-0 en la ida.

Es la primera ocasión desde 1958 en que Italia, cuatro veces campeona del mundo, no participará en un Mundial.