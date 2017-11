Hernández, decisivo

Unas horas antes del encuentro, en el dogout de los Indios del Bóer (8-6), Iván Hernández dijo durante una entrevista, que solo quería aprovechar su gran momento ofensivo para contribuir a la causa de la Tribu, ignorando en ese momento que más tarde, con un triple remolcador de tres anotaciones en el quinto episodio, se convertiría en la figura de la noche, al quebrar un empate a dos carreras y guiar a su equipo a un triunfo con pizarra de 5-3 sobre los Gigantes de Rivas (7-7).

El inicio del desafío no fue el mejor para los Indios, cuyo abridor, el chavalo Leonardo Crawford, pagó el precio de mostrarse titubeante ante unos rivales que tienen por costumbre aprovechar cada oportunidad que les ofrecen. En tan solo el primer episodio, el prospecto Clase A de los Dodgers de los Ángeles, otorgó dos bases por bolas y admitió par de imparables, permitiéndole a los Gigantes golpear primero y adelantarse 1-0 en el marcador.

No tardó el conjunto capitalino en hacer notar su ofensiva y en el cierre de la segunda entrada empató el desafío. El cubano Lerys Aguilera, un artillero de alto nivel de incidencia, abrió la tanda con sencillo al jardín central, avanzó a la segunda por un movimiento indebido del abridor Robinson López y anotó gracias a un cañonazo de Javier Robles, ese pelotero que está siempre atento con su ofensiva oportuna para ser una de las piezas claves del Bóer.

El primer tercio del encuentro se completó con un atractivo intercambio de golpes. Los primeros en tomar ventaja fueron los rivenses, quienes necesitaron de dos incogibles y un elevado de sacrificio de Wuilliam Vásquez para modificar la pizarra a 2-1. Sin embargo, la terca ofensiva india, de la mano de Dayner Moreira, Jilton Calderón y Maykel Cáseres, empató el encuentro.

Fin del empate

En el cierre del quinto episodio, los Indios, que no habían podido estar arriba en el marcador, se rebelaron y de forma categórica reformaron la pizarra a 5-2. Para ello fue necesaria la aparición del pelotero del momento, el cañonero Iván Hernández, quien con un triple por el vacío entre el jardín central y el derecho, barrió las bases y dio al Bóer una cómoda ventaja, demostrando así, con esa fiereza, que su salto a la notoriedad no es producto de una casualidad, sino el resultado lógico de su talento y esfuerzo.

Arriba en el marcador, los Indios se ampararon en el efectivo relevo de Carlos Pérez Estrella, para imponerse ante unos rivales a los que solo habían podido vencer una vez en cinco desafíos. Los Gigantes, que no tienen por costumbre ceder la victoria con facilidad, se acercaron 5-3 en el séptimo inning, pero no pudieron causar más daño y en el Estadio Nacional Dennis Martínez, un escenario en el que no habían perdido, fueron superados por un Bóer, que a su bateo oportuno le sumó un picheo solvente.

El triunfo fue para Estrella (1-1), quien entró en relevo de Crawford (4.2 IL, 7 Hits, 2 CL), la derrota para Robinson López (1-1) y el salvamento para José Elías Villegas (1). Hasta la hora del cierre de esta edición, en un juego que se retrasó por más de una hora a causa de la lluvia caída en León, los Tigres de Chinandega perdían 3-1 ante los Leones en el sexto inning.

Villegas sobresale

El relevista chontaleño de los Indios del Bóer, José Elías Villegas, fue escogido como el pelotero más destacado de la tercera semana de la Liga Profesional, luego de que en los juegos realizados entre los días 7 y 12 del mes en curso consiguiera par de victorias en igual número de faenas monticulares.

Durante este período la efectividad del tirador de la Tribu fue de 0.00, pues en 8.2 innings lanzados no permitió anotaciones y los contrarios solo fueron capaces de conectarle cuatro hits y negociarle par de pasaportes, mientras él eliminaba a cuatro por la vía de los strikes.

A la jornada de ayer, el chontaleño entró como el tercer lanzador con mejor efectividad del campeonato, esto gracias a que en 15.2 innings solo admite tres carreras limpias, lo que da como resultado un promedio de 1.72, registro solamente superado por el 0.00 de Jorge Bucardo y el 1.69 de Milton Benavides.