El jugador uruguayo Bernardo Laureiro, del Club Deportivo Walter Ferretti, se perderá el partido de vuelta de las semifinales del torneo de Apertura de la Liga Primera, que su club sostendrá ante los Caciques del Diriangén el próximo domingo, luego que la Comisión Disciplinaria de la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) decidiera mantenerle la suspensión de un partido señalándolo de haber escupido a un fanático diriambino tras la victoria de los Caciques 1-0 en el juego de ida.

El mediocampista charrúa, figura emblemática del equipo rojinegro, se suma a las ausencias de Marcos Méndez, Gerardo Arce, Yosimar Amador y Jorge García, los dos primeros por lesión, el tercero por acumulación de tarjetas y el último por sus compromisos con la selección sub-21 que se prepara en Costa Rica de cara a su participación en los Juegos Deportivos Centroamericanos, que se celebrarán entre el 3 y 17 de diciembre próximo en Nicaragua. Pese que el club capitalino apeló la decisión de la Comisión Disciplinaria, ratificó el castigo a Laureiro.

El conjunto que dirige el brasileño Flavio Da Silva, llegará al encuentro del próximo domingo, que se celebrará en el Estadio Olímpico del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), con el 1-0 sufrido el pasado 3 de noviembre en el estadio Cacique Diriangén. Aquel encuentro estuvo cargado de polémica, pues el árbitro Nitzar Sandoval decretó válido un gol que Luis Camilo Gutiérrez marcó empujando el esférico con la mano derecha. Tras revisar los videos de esa jugada, la Comisión Disciplinaria también sancionó con tres partidos de suspensión a Sandoval y al asistente Otoniel Gómez, por el fallo que acabó perjudicando al equipo rojinegro.

“Misión difícil, más no imposible”

Pese a las bajas sensibles, el estratega del club capitalino considera que dispone de los elementos necesarios para afrontar fuerte el juego de vuelta de las semifinales e intentar avanzar a la final del Apertura. “Para nosotros es una misión difícil, más no imposible llegar a la final. Así es el Ferretti, sabe enfrentar estos obstáculos. Tenemos jugadores que pueden suplir esas ausencias, tenemos a Danilo Zúñiga, a Erick Lazo y algunos elementos de la juvenil que pueden contribuir al objetivo que perseguimos”, manifestó el timonel de los “Policías”, quien evitó referirse a la decisión de la Comisión Disciplinaria.

Según Da Silva, quien el pasado torneo de Clausura superó las semifinales eliminando a los propios Caciques en una dramática tanda de penales, en el Estadio Olímpico del IND (3:00 p.m.) “verán a un Ferretti agresivo, que buscará el triunfo de forma inteligente”. “Nuestra columna vertebral está bien, Denis Espinoza es un líder desde la portería, Eder Munive en la defensa, Norlan Cuadra y Kenneth Vanega podría liderar el mediocampo junto a Robinson Luiz, con todos ellos podremos sacar a flote la eliminatoria”, aseveró el adiestrador, quien podría apostar a un 1-4-3-3 para encarar al Diriangén.

“Este será un desafío importante para los compañeros que están disponibles, ojalá puedan demostrar que están a la altura de las exigencias de este equipo. Hubo una agresión de un fanático hacia mí, una agresión física, lo que me queda claro es que es más fácil lanzar una lata a alguien porque te multan económicamente. Es lamentable la decisión que tomó la Comisión, pero estoy muy tranquilo, tengo una paz interior porque sé que esa es una sanción inmerecida, eso no me afecta en nada”, declaró Laureiro, refiriéndose a la suspensión que le aplicó la Comisión Disciplinaria, que lo privará de jugar el partido de vuelta de las semifinales.