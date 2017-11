Jeter escucharía ofertas por Stanton

El legendario excampocorto de los Yanquis de Nueva York, Derek Jeter, debutó ante los periodistas como nuevo dueño de los Marlins de Miami, y lo hizo para enfrentarse a la interrogante que existe sobre la continuidad del jardinero de origen boricua Giancarlo Stanton, actual jugador franquicia.

Jeter, que tanto rehuyó a las preguntas de los periodistas como jugador, esta vez fue directo y admitió sobre el asunto de Stanton, que no está seguro si va a continuar con la franquicia, sobre todo porque fue el jugador quien primero manifestó que no tenía deseo de formar parte de una nueva “reconstrucción”.

En este sentido, Jeter, que también ejerce como nuevo director ejecutivo de los Marlins, admitió que el equipo está dispuesto a escuchar ofertas por Stanton y destacó que la franquicia debe implementar cambios para dejar de perder dinero. Jeter también advirtió que no es una conclusión inevitable que Stanton estará con otro equipo en el Día Inaugural de la temporada del 2018.

Antes de la primera reunión de dueños de las Grandes Ligas desde que el grupo de Bruce Sherman compró la franquicia y puso a Jeter al frente de la gestión del equipo, el exfigura de los Yanquis reconoció que no ha hablado con Stanton.

Durante su sesión de preguntas y respuestas de 17 minutos con periodistas, Jeter dijo que no siente la necesidad de comunicarse directamente con Stanton debido a las actualizaciones y dijo que le dejó esa tarea a Michael Hill, presidente de operaciones de los Marlins.

“Si hay una razón para llamar, llamaré”, reconoció Jeter. “Pero en este momento no hay razón para llamar. No sé con qué frecuencia el propietario llama y habla con todos los jugadores del equipo y comparte su visión. Tuve una relación cercana con Hal (Steinbrenner), pero él no compartió su visión cada temporada baja”.

Deseo de Stanton

Jeter destacó que tiene toda la confianza en Hill, que sí se ha comunicado con Stanton y reiteró que llamar a cada jugador por los rumores que se den en la temporada baja es perder el 95 por ciento del tiempo en aclarar rumores que no tienen fundamento.

“Esto comenzó en gran parte cuando él expresó públicamente que no quería ser parte de una reconstrucción”, recordó Jeter. “Nosotros hemos sido respetuosos con el jugador, porque yo lo fui, y para nada queremos que se sienta presionado con acciones de señalamiento por nuestra parte”.

Jeter señaló que entiende las suposiciones, pero fue categórico al reiterar que para nada fue la organización la que las ha comenzado. “No hemos salido públicamente a decir que estamos cambiando a un jugador en particular. Fui profesional. No te gusta ver tu nombre constantemente en rumores que están por cada organización”, analizó Jeter. “Puedes volverte loco. Así que no hemos salido y apuntamos con el dedo específicamente a algún jugador”.

Pero la realidad es que Stanton tiene garantizados 295 millones de dólares en el resto de su contrato de 10 años, hasta el año 2027, y como es lógico se lleva la mayoría del presupuesto del equipo, además de tener firmada también una cláusula general de no traspaso que está incluida en el acuerdo.

“Esta organización ha estado perdiendo dinero durante mucho tiempo, así que tenemos que cambiar eso”, subrayó Jeter. “Es fácil criticar a Stanton, porque gana la mayoría del dinero, pero eso no significa necesariamente de que ese es el cambio que se va a hacer en el apartado de las operaciones financieras”.

Reducción de nómina

Jeter, 14 veces seleccionado al Juego de Estrellas con los Yanquis, y futuro miembro del Salón de la Fama, asumió el control de los Marlins en octubre como parte de un grupo que incluye al multimillonario empresario de Florida, Bruce Sherman.

El equipo asumió la deuda del exdueño Jeffrey Loria, y el grupo de Jeter supuestamente planea reducir la nómina de un máximo de la franquicia de 115 millones de dólares a alrededor de 90 millones la próxima temporada.

Como es lógico, de inmediato el foco se centró sobre Stanton, quien encabezó las mayores con 59 cuadrangulares, 132 impulsadas y un porcentaje de slugging de .631 esta temporada.

Mientras que Jeter dejó de nuevo bien definida su filosofía de formar una franquicia ganadora que sea el reflejo de lo que quieren los nuevos dueños y los seguidores de los Marlins, que la pasada temporada acabaron con marca perdedora de 77-85, 20 triunfos menos que los Nacionales de Washington, líderes de la División Este.

Los Marlins, que tienen dos títulos de la Serie Mundial, no han disputado los playoffs desde el 2003 y no han tenido una temporada ganadora desde la del 2009, lo que significa para Jeter que deben superar un nuevo proceso de “construcción”, dado que no le gusta utilizar el de “reconstrucción” del que habló Stanton.