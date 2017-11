Benavides: “Daré la sorpresa ante Parra”

Arincherado en Ciudad Obregón, Sonora, México, donde está siendo acompañado por su apoderado Marcelo Sánchez, el muchacho Leyman Benavides muestra una confianza gigantesca de cara al compromiso que sostendrá con el mexicano Gilberto Parra Medina por el título mundial plata 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), este sábado en el Centro de Usos Múltiples.

Benavides con récord de 13 victorias (2 nocauts), 5 derrotas y 1 empate, buscará dar un golpe de autoridad que impulse su carrera a nivel internacional. En el tapete de los pronósticos, el favorito es Parra Medina, no obstante, la sed de salir del anonimato es el motor que tiene motivado a Leyman para sorprender y conquistar ese cetro.

“He visto videos de mi rival, es un tipo que tiene una pegada respetable, hemos trabajado para contrarrestar eso, estamos preparados para llevarnos la victoria”, dijo Benavides con una confianza que contagia hasta al más incrédulo. Al muchacho capitalino lo único que le importa es salir con las manos en alto, aunque no descarta terminar las acciones antes del límite. “Me siento seguro porque Dios está de mi lado, siento que daré la sorpresa ante Parra, daré una gran pelea. Sé que el nocaut sale solo, es posible, también puedo ganar por decisión porque tiro abundante cantidad de golpes”, agregó.

Explica el pugilista que para este combate le avisaron con el suficiente tiempo para tener una preparación de primer nivel, por consiguiente, sus condiciones físicas son extraordinarias. “Me tomé más de 2 meses y medio de preparación. La tomé en serio, esta es una oportunidad de oro, la estaba esperando, no quiero desperdiciarla. Es un tipo parado, yo boxeo más, hago más laterales, combino más mis manos, lo voy a boxear muy bien. A mí no me afecta el hecho de pelear en su casa, estoy preparado física y mentalmente”, indicó.

¿Quién es Parra?

El boxeador mexicano conocido popularmente como “Parrita” es originario del pueblo Yaqui en Sonora. Tiene 24 años y ha cosechado 25 victorias (20 nocauts) y solamente 3 derrotas. Es un boxeador estático, frontal, pero con una pegada erizapelos. Y es precisamente de ese poder de nudillos que debe cuidarse el nica, pues un solo golpe podría finiquitar las acciones.

El 28 de marzo el 2015, Parra disputó en la Organización Mundial de Boxeo (OMB), sucumbiendo ante el filipino Donnie Nietes por nocaut técnico en 9 asaltos. Entre sus victorias más importantes está la que consiguió ante el excampeón mundial Mario “Dragoncito” Rodríguez el pasado 18 de febrero.