Zidane no ve al Atlético de Madrid peor que el año pasado

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, no ve que el Atlético de Madrid esté "peor" que el pasado año y advierte contra la "contundencia" del equipo rojiblanco, al que se enfrentará el sábado en Liga.

"Pienso que el equipo está bien, no lo veo peor que el año pasado, es un equipo contundente, que sabe a lo que juega y va a ser un buen partido", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro que se jugará en el Metropolitano rojiblanco.

"Nosotros vamos a intentar hacer las cosas para molestar al rival e intentar que no hagan daño, pero no veo al Atlético peor que el año pasado", dijo Zidane, la víspera de un encuentro al que ambos equipos llegan con la necesidad de victoria para no perder de vista al Barcelona, el líder liguero.

Empatados a 23 puntos, el Real Madrid es tercero y el Atlético cuarto a ocho puntos de los azulgrana, pero Zidane no cree que sea un partido a todo o nada.

"No lo veo de esa manera. Para muchos es muy importante, vamos por detrás, sí. Soy el primer preocupado, pero lo más importante para alcanzar a los otros es estar ahí, pensar que vamos a hacer todo lo posible para invertir la tendencia, porque no hacemos las cosas tan mal", señaló el francés.

El técnico blanco reiteró su apoyo a sus delanteros Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, que atraviesan una sequía goleadora, confiando en que este partido les sirva para volver a ver puerta.

"Hay que seguir haciendo lo mismo, intentarlo y conseguir el gol, intentarlo como lo están haciendo y espero que mañana va a ser un buen partido para que Karim y Cristiano puedan marcar", aseguró.

Zidane también tuvo palabras de apoyo para su lesionado extremo galés Gareth Bale.

"El chico quiere, quiere ayudar al equipo, es el primero que está fastidiado", dijo Zidane, sobre un jugador que el pasado día 10 sufrió una rotura fibrilar cuando todavía estaba reponiéndose de un problema en el sóleo de la pierna izquierda.

"Yo creo que es poca cosa, de tres o cuatro días, y va a volver como nunca, creo que todos piensan lo mismo", dijo Zidane.

"Va a volver mejor, es una cuestión de días y ojalá que la próxima semana va a estar totalmente recuperado", aseguró.