Lewandowski marca un doblete y el Bayern Múnich se escapa en la tabla

El polaco Robert Lewandowski alcanzó los 17 tantos esta temporada tras el doblete que marcó en la victoria 3-0 del Bayern Múnich (1º) sobre el Augsburgo (10º), este sábado en la 12ª jornada alemana, resultado que sirve al equipo bávaro para escaparse de sus rivales en la tabla.

Con estos tres puntos el Bayer Múnich alcanza los 29 y se sitúa a 6 del Leipzig (2º), que no pasó del empate (2-2) en la cancha del Bayer Leverkusen (9º), y a 9 del Borussia Dortmund (3º), que el viernes cayó 2-1 en la cancha del Stuttgart (11º).

En el Allianz Arena, antes del doblete de Lewandowski (38 y 49), abrió el marcador el chileno Arturo Vidal (31), que aprovechó un rechace dentro del área tras un disparo del defensa Mats Hummels.

"¡Nunca he visto cambiar la situación de tal manera y tan rápido!", señáló Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Múnich, recordando que desde la llegada de Jupp Heynckes al banquillo para sustituir al italiano Carlo Ancelotti el equipo suma ocho victorias consecutivas, recuperando la primera posición en la tabla, que en las primeras jornadas perteneció al Borussia Dortmund.

Heynckes, muy exigente a pesar del buen momento, terminó contento con la prestación de sus jugadores: "Tuvimos la actitud correcta desde el comienzo, muy concentrados y pacientes. Fue un poco difícil al inicio, el adversario se mostró sólido en los duelos".

La victoria de este sábado fue la 326ª del técnico de 72 años en la Bundesliga. Añadiendo sus 174 triunfos como jugador, alcanza la cifra de 500 partidos ganados.

"Me sorprende; en principio las cifras y las estadísticas no me interesan, pero es una cifra imponente", añadió.

Autor de 17 goles en todas las competiciones, Lewandowski alcanzó los 13 en 12 jornadas de Bundesliga. El polaco, que no ha sido sustituido, ha solicitado jugar menos para estar más descansado.