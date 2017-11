John Lenon, el soñador que se imagina en las olimpíadas de Tokio 2020

John Lenon se imagina dando puños en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, después, como un profesional del arte del pugilismo.

"El otro año vienen grandes retos: los Juegos Suramericanos y la Serie Mundial. Y bueno, el sueño es participar en los Juegos Olímpicos y Dios mediante hacer parte del boxeo profesional", dice.

Está lleno de moretones en el rostro, especialmente alrededor de los ojos. Hace poco se quedó con la medalla de plata en la categoría de 64 kilogramos del boxeo en los decimoctavos Juegos Bolivarianos.

Está contento, pero no tener la de oro colgada lo frustró.

"Debo cambiar un poco mi boxeo, seguir mejorando día a día, levantarme y seguir luchando. Algo importante que me deja esto es seguir trabajando para lograr todos esos objetivos y metas que tengo trazadas", le dice a Efe en una entrevista después de perder la final frente al dominicano Severino Rodríguez.

Jon Lenon tiene como primer apellido Gutiérrez y el Lenon de su nombre se escribe con una sola ene.

Nació en Colombia, en el municipio antioqueño de Itagüí (noroeste) en 1994 y asegura que fue llamado John Lenon por razones obvias: su papá es fanático de Los Beatles y del desaparecido músico de Liverpool que creó el famoso cuarteto de rock and roll.

"El padre mío es fanático de ellos, él es quien me bautiza así. Siempre llama la atención en cada evento donde participo y bueno, me agrada mi nombre, es llamativo y algo que me dejó mi padre, que ya no vive conmigo", afirma.

En Santa Marta no fue la excepción y su curioso nombre hizo que el público expresara su apoyo con pancartas, gritando "¡John Lenon!" y aplaudiendo cuando subía al ring.

"Eso me motivó mucho para dar lo mejor", puntualiza.

Agrega que, sin embargo, a él no le gustan Los Beatles, que no es fanático de John Lennon y no escucha esa clase de música porque es en inglés y él no habla el idioma.

"Nunca he escuchado esta música. Conozco un poco del hombre, sé quién era. Solo en una ocasión, en otra entrevista, me pusieron a escuchar una canción suya pero la verdad no me llama la atención la música en inglés ya que no hablo en este idioma", cuenta.

El homónimo de John Lennon comenzó su carrera deportiva en 2009 en su natal Itagüí, cuando tenía 15 años y su amigo Denis Leandro lo invitó a entrenar.

El boxeo le gustó y comenzó a practicarlo con vehemencia hasta que lo llevaron a participar en torneos departamentales y nacionales, donde consiguió varias medallas y se hizo de un nombre en el país.

En 2017, la selección Colombia de boxeo lo tuvo en cuenta y con ello inició su andadura en el escenario internacional, con los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, que le dejaron muchas enseñanzas y cosas para mejorar.

El púgil considera que para ello debe trabajar en su fortaleza física, que para él es su gran virtud pero también una debilidad.

"Mi fortaleza es la fortaleza que tengo y también es una debilidad, ya que trato de manejar el combate siempre con base en mi fuerza y dejo un poco de lado la velocidad y la reacción con los rivales, tengo que cambiar eso un poco".

John Lenon Gutiérrez reafirma que trabajará para seguir mejorando en el boxeo, para darle triunfos a Colombia y alcanzar sueños como tener una casa propia para su familia.

"Solo tengo 23 años y mi mente está 100 % centrada en este deporte, en cumplir mis sueños y mis metas en el boxeo, obtener grandes triunfos, y conseguir el tan anhelado sueño de mi familia y mío, el de tener una casa propia".

"Usted puede decir que yo soy un soñador, pero no soy el único", canta John Lennon en Imagine, su más famosa canción como solista.

John Lenon Gutiérrez también es un soñador, como lo afirma varias veces en esta entrevista, y se imagina una vida de triunfos épicos en el arte del pugilismo.