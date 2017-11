Nadie brilló más que Gema

Cuando Gema Pasquier pasó la línea de meta, detrás de Mélida Montenegro y delante de Jessica Cienfuegos, bajó sonriente de su auto, consciente que pese a ese segundo lugar recibiría el premio que la acredita como monarca del XIV Campeonato Nacional de Velocidad de ¼ de Milla. Las cuatro victorias que consiguió antes de la última carrera, celebrada ayer en la Pista del antiguo aeródromo en Los Brasiles, le permitieron agenciarse prematuramente el título absoluto.

“Para mí es gratificante haber conseguido el Campeonato Nacional, esto es fruto de un esfuerzo mayúsculo y de sacrificios que he hecho todo el año. Estoy agradecida con Dios porque el automovilismo tiene riesgos y me ha protegido, asimismo agradezco el apoyo de mi familia, que siempre me anima a seguir adelante”, manifestó Pasquier, cuya coronación cobra relevancia al haber superado a Cienfuegos, campeona de la edición pasada.

Después de recoger el trofeo del segundo lugar en la carrera de ayer, mientras espera la ceremonia en la que recibirá el premio de Campeona Nacional, Gema tuvo tiempo de celebrar junto a su tío, Roberto Pasquier Guerrero, quien con el segundo puesto logrado ayer en la categoría Stock C, remachó su galardón de monarca absoluto en esa división. Miguel Niño, líder en la sexta carrera, se quedó a la orilla.

“Somos una familia apasionada por el automovilismo, mi tío, su esposa, mi primo y yo competimos en estas carreras. Motivo a las muchachas que les gusta este tipo de eventos a participar, que se les quite el miedo, estas carreras se realizan con todas las medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad de los competidores”, destacó Gema. Asimismo, aseguró: “me prepararé para seguir dando guerra el próximo año, si Dios lo permite, la adrenalina que se siente al estar detrás del volante es indescriptible y deseo seguir experimentándola”, dijo.

Otros ganadores

En la categoría Stock A, Marcos Areas se impuso sobre Rafael Morán y Moisés Areas. En la Stock B, Vladimir Lezama superó a William Lezama y Alex Miranda. En Pro A, Óscar Rauda subió al primer lugar del podio, relegando a Halil Gutiérrez y Guillermo Calero. En Válvula Variable A, Edwin Chávez desplazó a Jhoany Quezada y Enrique Reinoso; mientras que en Válvula Variable B, Jhoany Quezada acabó primero y le siguieron Norman Vega y Lenín Chavarría. En Válvula Variable C, Axel Barilla llegó primero, Raúl Murillo fue segundo y Jhoany Quezada finalizó tercero.

En la categoría Pro B, Sergio Cisneros desplazó a Halil Gutiérrez y Francisco Navas y en la Pro C, Miguel Cruz se llevó los honores, dejando a José Reyes y Melvin Jarquín en la segunda y tercera plaza, respectivamente. En la división 2,000 Modificada, Axel Barilla se impuso sobre Geovanny Chow y Jimmy Quezada. En la Especial A, Raúl Murillo Díaz fue líder, Evel Calderón ocupó el segundo peldaño y Cristofer Celebertti subió al tercer puesto del podio. Por su parte, en la Especial B, Raúl Murillo fue primero, Cristian Zenkell acabó segundo y Carlos Romero, tercero. Finalmente, en la Libre, Moisés Pérez llegó primero; Pioter Burgos y Alejandro Rivera le siguieron en ese orden.

Año nuevo, pista rejuvenecida

Ante una multitud que asistió a la sexta y última carrera del XIV Campeonato, el presidente honorario de la Asociación Nicaragua Joven (ANJ), comandante Bayardo Arce, comunicó que en los próximos días firmarán un acuerdo para habilitar la Pista del antiguo aeródromo de Los Brasiles para las carreras del próximo período. “Los amigos de las empresas petroleras UNO Petrol y Puma, en conjunto, han asumido la responsabilidad de donar el asfalto necesario para recarpetear la pista y la manga de acceso, que nos permitirá hacer carreras más seguras. A su vez, la empresa Pabenic, que es una de las dos que tiene la capacidad de preparar la mezcla de asfalto, se ha comprometido a aportar el material complementario y la mano de obra”, resaltó Arce.

Por su parte, Ajax Delgado, presidente de la Federación Nicaragüense de Automovilismo (Feniauto), expresó su satisfacción por los logros que han conseguido para el automovilismo nacional, destacando el aporte del Gobierno, que les ofreció la pista de Los Brasiles como sede de los eventos de velocidad. “De la mano con la Alcaldía de Managua, realizamos un estudio para analizar cómo mejorar las condiciones de la pista y con la asesoría de don José Abed, vicepresidente de la FIA, nos explicó cómo adecuarla. En seguida, el comandante Arce comenzó a gestionar con diversas empresas y de ahí surge el apoyo de las empresas antes mencionadas”, aseveró.

Delgado explicó que “el recarpeteo será total del área asfaltada de la pista, la cual se cubrirá con una capa de 15 centímetros, y luego serán cubiertas las mangas de acceso, que permitirá cubrir un área asfaltada de 2.4 kilómetros”, detalló el regente de Feniauto. Cabe señalar que la pista donde se realizan los eventos de automovilismo tiene medidas de 900 metros de largo y 15 de ancho.