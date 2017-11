En busca de Darvish

El derecho japonés de 31 años Yu Darvish, ha logrado sobrevivir a sus dos intentos fallidos de proporcionarle a los Dodgers una victoria que les hubiera permitido superar a los Astros en la Serie Mundial. Aunque esa es una herida que permanece abierta, Darvish, quien fue sacado de los Rangers para tomar el lugar de Clayton Kershaw en el pitcheo abridor de los Dodgers, cuando el súper zurdo salió de circulación cinco semanas por lesión, es el agente libre más interesante para todos los Gerentes. Incluso, interesa más que conseguir al artillero Giancarlo Stanton vía negociación.

Pese a que por vez primera en su carrera como big leaguer iniciada en el 2012, Darvish terminó con un balance adverso de 10-12 y una efectividad de 3.86 a lo largo de 186 entradas y dos tercios, muchos equipos desean incorporarlo a sus rotaciones. Ni siquiera el zurdo de casi 35 años, Jason Vargas, un ganador de 18 juegos con los Reales de Kansas se muestra tan atractivo como Darvish, quien todavía tiene tiempo para ser el primer japonés en alcanzar las 20 victorias, cifra fuera del alcance de tiradores como Hideo Nomo y Daisuke Matsuzaka y también una pretensión de Masahiro Tanaka.

Volver al Clásico

Un par de abridores ganadores del Cy Young, como lo son Jake Arrieta de los Cachorros y C. C. Sabathia de los Yanquis, no obtienen la notoriedad de Darvish entre los agentes libres disponibles, lo que hace obvio que en el momento actual el japonés va a elevarse por encima de los 11 millones de dólares que recibió este año con los Rangers, responsabilidad compartida con los Dodgers, que lo vieron ganar cuatro juegos en la recta final de la temporada y dos en los Play Offs, uno contra Arizona y otro frente a los Cachorros.

¿Qué dice Darvish frente a este interés? “Solo quiero estar en un equipo capaz de avanzar a la Serie Mundial”. Naturalmente, ahí están los Dodgers, colocando su malestar y los lamentos a un lado y también los Yanquis, utilizándolo como reemplazo de Sabathia y los Mellizos que piensan en él como líder de staff. Darvish solo ha completado dos juegos en 131 aperturas, acercándose dos veces al no hitter, con una temporada impresionante de 277 ponches en el 2013, que hizo pensar, sería el próximo en llegar a los 300. En lugar de eso, se fue alejando. Sin embargo, hay muchos equipos en busca de su escopeta derecha.