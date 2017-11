Mientras el Club Deportivo Walter Ferretti disputaba la Liga de Campeones de la Concacaf y comenzaba sus andanzas en el torneo de Apertura 2015-16, el técnico brasileño Flavio Da Silva sorprendió a la junta directiva del equipo rojinegro al presentar su renuncia para viajar a Costa Rica, donde entrenaría al club Pérez Zeledón. Y así lo hizo, pero el sol no brilló para el carioca en aquel país y regresó a Nicaragua deseoso de seguir dirigiendo en la liga casera.

Por la forma y el contexto en que dejó al plantel pinolero, Da Silva no tuvo cabida en el Walter Ferretti, en cambio, el Managua FC no dudó en abrirle las puertas y se hicieron con sus servicios para que piloteara al equipo durante el Clausura. Sin embargo, Flavio no pasó de preparar al equipo en los entrenamientos, pues no pudo dirigirlo en ningún partido debido que el reglamento se lo impedía, por haber adiestrado a los rojinegros en el inicio del Apertura 2016.

No obstante, antes de que iniciara el Apertura 2016-17, los “Leones Azules” anunciaron al brasileño como su técnico para ese torneo, pero Flavio sorprendió nuevamente regresando al Walter Ferretti, equipo al que ha guiado a cuatro finales de torneos cortos, incluida la del actual Apertura 2017-18. En estas instancias Da Silva enfrentará al Managua FC, al que agradece por haberle dado un voto de confianza y del que destaca sus cualidades.

“El hecho de que eliminó al Real Estelí en semifinales te dice que es un buen equipo (el Managua FC), por ende debemos jugar con mucho cuidado, con sacrificio, solo así podemos lograr algo. Los ‘Leones Azules’ manejan muy bien el balón, juegan muy bien en corto y hay una cantidad de futbolistas con destacables cualidades que se entienden a la perfección. Pero nosotros tenemos armas muy importantes y trataremos de aprovecharlas”, manifestó Da Silva.

Apuesta a la experiencia

El estratega brasileño destacó la experiencia de sus pupilos y la propia en este tipo de instancias, pues él dirigirá su quinta final en el balompié pinolero, la primera fue piloteando a los Caciques del Diriangén en el Clausura 2014, misma que perdió contra el “Tren del Norte”. “Confío en que la experiencia de mis jugadores salga a flote, debemos tomar esta final con la seriedad que requiere. Nuestro rival es complejo y no podemos limitarnos”, aseveró.

Da Silva hizo hincapié en que su equipo se aferrará a la filosofía de vida de Walter Ferretti Fonseca, al que describió como “un guerrero incansable y de espíritu inquebrantable”. “En honor al ‘Chombo’ daremos lo mejor de nosotros para conseguir el título. No es cualquiera que puede vestir la camisa de este equipo, hay que sentir el espíritu combativo de Walter Ferretti, tenemos que ser guerreros, como lo fue él. Para mí, el Club Deportivo Walter Ferretti es mi hogar”, señaló.

Para los partidos de la final, previstos para el 25 de noviembre (ida) y 2 de diciembre (vuelta), Flavio contará con plantel completo, salvo sorpresas, pues recupera a Bernardo Laureiro, Jorge García y Yosimar Amador, que se perdieron el partido de vuelta de semifinal ante los Caciques del Diriangén, por diferentes motivos. El equipo que resulte campeón del Apertura, garantizará su presencia en la próxima edición de la Liga Concacaf, evento al que también asistirá el monarca del Clausura, y en caso de que el mismo equipo gane ambos torneos, lo acompañará el que sume la segunda mayor cantidad de puntos en la tabla general.