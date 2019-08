Chinandega pelea

Wilson Batista y Luke Gorsett conectaron sendos jonrones en respaldo del cubano Miguel Pérez, para llevar al Chinandega a la victoria 5x1 sobre el San Fernando, para ganarles la serie del fin de semana y acercárseles a cuatro juegos y medio en la disputa del segundo lugar en el Campeonato de béisbol de la Liga Profesional.



Batista jonroneó por segundo partido seguido en el primer inning y Gorsett se apoderó del liderato de jonrones en la Campeonato, con seis, y preparan para la serie de tres juegos contra el León, en la que pueden presionar a las Fieras.



Miguel Pérez (3-4), aunque no ejerció completo dominio del partido, supo esquivar el asedio de los adversarios en los primeros tres episodios, y la única anotación que permitió fue carrera sucia, facilitada por error de Adam Fox a los predios cortos del bosque derecho, donde la pelota cayó entre tres fildeadores, sencillo de Darío Delgado y doble productor de Norman Cardoze, que en ese instante puso el partido 2x1.



Sin embargo, el hit de Danilo Sotelo en el quinto inning, fue el último imparable de las Fieras, que en el octavo con dos embasados por boleto y un out, no pudieron batearle al relevista Franklin Pérez, quien salvó su primer partido.



Chinandega produjo dos en el primer inning, por el cuarto jonrón de Wilson Batista, que encontró a Geraldo Valentín embasado por error.



Después que dejaron las bases llenas en el tercer inning y dos embasados en el cuarto, Gorsett jonroneó en el quinto episodio contra un lanzamiento bajo de Armando Hernández (1-1), el perdedor.



En el sexto episodio, Chinandega anotó sus dos últimas carreras contra el relevista Kenly Chang, quien abrió con bases por bolas a Edgard López y Adolfo Matamoros. Adam Fox se embasó por escogencia, cuando forzaron a Matamoros en segunda, Geraldo Valentín siguió con hit empujador que explotó a Chang. José Luis Sáenz relevó y soportó hit empujador de Batista. Martín Narváez tiró el octavo inning.