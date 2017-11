Después de haber ganado sus cuatro primeros combates en el profesionalismo, tres de los cuales fueron por nocaut, Alexander Espinoza empató en agosto del 2015 contra Sergio “Torito” González y quedó con una espina clavada, pese a que había conservado su invicto. Y es que el apodado “Supernova” (14-0-2-7 KO) se caracteriza por ser un púgil que no pasa la página a menos que haya un solo ganador.

En febrero pasado, año y medio después de aquella reyerta, Espinoza se sacó la espina al vencer en un pleito de desempate a González, fue un triunfo por decisión unánime en la víspera de conseguir el título vacante Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mismo que expuso Aarón Juárez hace cuatro meses y que retuvo favorecido por la decisión de los jueces que decretaron empate. Por supuesto, “Supernova” quedó inconforme.​

Esta vez a Espinoza le llevó menos tiempo que contra González concertar la pelea de desempate, la cual está prevista para que se celebre este sábado 25 de noviembre en el gimnasio Nicarao (7:00 p.m.), como parte del programa “Ring of Fire 2017” de la empresa Búfalo Boxing. Alexander y Juárez serán estelaristas de una velada en honor al desaparecido presidente de la AMB, Gilberto Mendoza (q.e.p.d.).

“La primera vez que peleamos creí que sería fácil ganar, no porque fuese Aarón, sino porque me confié demasiado y porque a los zurdos siempre les he peleado bien, pero ya vieron cómo me complicó”, manifestó Espinoza, consciente que ante Juárez no tuvo su mejor presentación. Asimismo reconoció: “No me preparé tan bien para esa pelea, me desenfoqué, pero esta vez vengo mejor preparado. Trabajé con cuatro sparrings zurdos y me ayudaron mucho”, aseveró.

Juárez, más conservador al expresarse, destacó que “la primera pelea fue buena, él (Alexander) es un buen peleador, muy fuerte, pero estoy listo para golpearlo en sus puntos más débiles para restarle condiciones y hacer lo necesario para ganar el combate”. Con récord de 10-4-3-1 KO, Aarón dejó una grata impresión ante Espinoza, llevándolo al límite después de ocho rounds, en los que incluso lució mejor por momentos y para la mayoría de conocedores el empate fue merecido.

“Estaba aburrido”

La pobre imagen que dejó el “Supernova” en su pleito contra Juárez dejó algunas dudas en el ambiente, que él mismo quiso destilar ayer en conferencia de prensa. Según Espinoza, llegó un momento en que la rutina de entrenamientos lo “aburrió” y adujo: “Mi cuerpo necesitaba un relax y me lo tomé”. No obstante, asegura que superó ese cuadro de aburrimiento y está consciente: “Haré todo lo que sea necesario para darle lo mejor a la afición y a mi familia. Estoy muy enfocado y me tomaré un descanso después de los 30 años”, dijo.

Ante los medios de comunicación, su promotor Rosendo Álvarez y Renzo Bagnariol, vicepresidente de la AMB, Espinoza se comprometió a retener el título Fedelatin que conquistó en abril de este año y dijo tener la fórmula para vencer a Juárez. “La técnica, la superioridad en la fuerza y el mejor físico marcará la diferencia en esta pelea”, remarcó.

Honor a quien lo merece

Durante una breve intervención, el exbicampeón mundial y promotor de boxeo, Rosendo Álvarez, destacó que “la AMB fue el primer organismo que se interesó en el pugilismo nicaragüense, es por ello que me veo en la obligación de homenajear a un digno representante del boxeo mundial como es Gilberto Mendoza (padre), fue un hombre que siempre luchó porque esta disciplina fuera más digna y que los boxeadores tuvieran oportunidades”.

Al tiempo, Álvarez recordó que en ese organismo fueron campeones mundiales los nicaragüenses Alexis Argüello, Ricardo Mayorga, Eddie Gazo, Román González y él mismo, entre otros. “La AMB es uno de los organismos que han realizado cambios positivos en su manejo, en pro del bienestar de los púgiles. Se están involucrando con los niños, jóvenes y ancianos, apoyándolos de diferentes formas, la AMB representa a los boxeadores pobres del mundo”, enfatizó el “Búfalo”, visiblemente emocionado.

El propio Bagnariol tuvo palabras al respecto, agradeciendo a Búfalo Boxing, que dirige Álvarez junto a su esposa Ruth Roa, la realización de una cartelera en honor a Gilberto Mendoza. “Es muy grato saber que están realizando una cartelera en homenaje a nuestro presidente emérito de la AMB, por el apoyo que como empresa promotora le dan a este organismo e invito a los fanáticos a que asistan a este evento”, manifestó el vicepresidente de la AMB.