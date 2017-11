Cuatro títulos estarán en disputa el próximo sábado en la cartelera que organizará la promotora Búfalo Boxing en el gimnasio Nicarao, tres de los cuales son Fedecentro y uno Fedelatin, todos avalados por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Seis reyertas están programadas para esta función, en la que rendirán un homenaje póstumo al presidente emérito de ese organismo Gilberto Mendoza (q.e.p.d.).

El cartel presenta buenos combates, pero hay dos que invitan a no parpadear. La estelar entre Alexander Espinoza y Aarón Juárez y la semiestelar que enfrentará a José “Danto” Pérez (18-1-0-15 KO) y Robin Zamora (9-4-0-5 KO), la última de estas promete robarse el show. Así lo hacen creer ambos púgiles, que ayer en conferencia de prensa ambientaron los argumentos de los que disponen para ganar y adjudicarse el título Fedecentro 126 libras de la AMB.​

“Yo siempre he peleado en pesos grandes, el ‘Danto’ no, viene de categorías inferiores y jamás le ha ganado a alguien de mi nivel. Ese título será mío”, advirtió Zamora, de la promotora Pinolero Boxing, sin contar con que su contrincante viene de superar a Moisés Olivas y Óscar Amador en pleitos pactados en 130 libras. Ante ambos oponentes Pérez se impuso por la vía del nocaut, en el tercer asalto.

“Ya veo que no me conoce bien, él no se da cuenta que yo peleé contra dos rivales de pesos grandes. Conozco a los de su tipo, suelen hablar mucho y ya han visto cómo he ganado. Sé que tiene experiencia porque ha tenido actividad a nivel internacional, pero ahora es momento de demostrar si tiene capacidad de vencer a los mejores del terruño”, declaró el “Danto”, admitiendo que Zamora ganó experiencia al enfrentar en Inglaterra al local Gavin McDonnell, quien lo venció por tarjetas.

En sus más recientes desafíos y desde que comenzó su carrera en el profesionalismo, el “Danto” ha dejado muestras de su calidad y fuerte pegada, mientras que Zamora se distingue por no rehuir a los grandes retos y por abrumar a sus rivales con su golpeo respetado. A favor de Robin cuenta que es un púgil de guardia zurda y podría complicar el tren de pelea de Pérez, pese a que este le resta importancia. “He entrenado con Winston ‘El Zurdo” Campos, él conoce bien a Zamora y sé que no tendré complicaciones”, dijo.

Otros combates

En otros combates de la función, Yordan “Tanquecito” Escobar (10-3-2) enfrentará a Cristian “Chino” Narváez (14-6-4), por el cetro Fedecentro 122 libras de la AMB, en una reyerta pactada a nueve rounds. Por el título Fedecentro 118 libras se medirán Ricardo “BigBan” Blandón (7-0-0) y Martín “Gato” Díaz (11-8-1) a nueve asaltos.

A seis vueltas pelearán Bryan Pérez (11-4-0) y Bryan Mairena (6-0-0), en 122 libras. Por último, Eligio Palacios (6-25-5) chocará contra Edwin Tercero (9-5-1), en 128 libras. El cartel boxístico está previsto que inicie a las 7:00 p.m. en el gimnasio Nicarao, con entrada gratuita, pero controlada.