Orlando Meléndez es un atleta sencillo, con facilidad de palabra y bastante puntual, miembro de los Harlem Globetrotters, que estarán brindando su show en la inauguración del complejo Multideportivo Alexis Argüello el próximo sábado 25 de noviembre a las 6:00 p.m. y que deleitarán al pueblo de Nicaragua con sus piruetas y acrobacias en la duela.

Meléndez, apodado “El Gato”, nació en el municipio de Juana Díaz, Puerto Rico, en el año de 1979, comenzó a involucrarse en el baloncesto a la edad de 14 años, cuando cursaba la secundaria, inició su carrera en este deporte en el equipo local de su ciudad, donde aplicó.

Te interesa: Torres: “Esperamos superar la actuación de 1990”

Meléndez cuenta que gracias al deporte pudo viajar a Estados Unidos a terminar sus estudios en la McDowell High School, en Carolina del Norte. En el año 2008 Meléndez se integró a las filas de los Harlem Globetrotters gracias a la invitación de uno de los entrenadores del equipo, convirtiéndose de esta manera en el primer puertorriqueño en ser parte de dicho equipo.

“El Gato” asegura sentirse enamorado de Nicaragua, pues desde que llegó al país ha visitado muchas localidades. “La verdad ha sido una experiencia única, el país es hermoso, la gente me ha dado mucho cariño y quiero volver, y pasarla más tranquilo, sin trabajo, disfrutar mejor de este país tan hermoso. Yo sabía de Nicaragua como país, de su ubicación y todo lo demás, pero aquí me di cuenta que no sabía tanto”, admitió.

Además: Medallas de XI Juegos Centroamericanos serán más grandes que las de Río 2016

“He aprendido mucho en estos últimos días que he pasado aquí, no sabía que había tanta actividad volcánica, no sabía que se han desarrollado tanto en tan poco tiempo, porque las noticias que uno recibe de un país son diferentes a lo que realmente sucede, y uno solo se da cuenta de esa diferencia cuando lo visita”, aduce “El Gato”.

Desea ser alcalde

“Yo tengo proyectos personales de lanzar mi candidatura para alcalde de mi pueblo en Puerto Rico (Juana Díaz) y aquí veo ideas y veo cosas que se pueden implementar en mi candidatura y que puedo ofrecer a los posibles votantes”, dice el deportista.

Sobre el show de los Globetrotters, Meléndez ambientó que habrá interacción con el público, comedia, malabares impresionantes con el balón, mucha acción y “todo lo que nos ha caracterizado durante los 92 años de existencia que tienen los Trotamundos, y que nos ha dado el plus para mantenernos durante este tiempo”.

De interés: Nicaragua anuncia que está lista para los XI Juegos Centroamericanos

El espectáculo tendrá una duración de entre 1 hora 45 minutos y dos horas, y por experiencia de otros eventos que han desarrollado en otros países, es posible que interactúen con niños y niñas. Orlando Meléndez cuenta que antes del show de los Globetrotters realizará un vuelo a su hogar para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia y luego regresará a Nicaragua para encontrarse con sus compañeros de equipo y hacer la exhibición.