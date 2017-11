El Grandes Ligas nicaragüense, Juan Carlos Ramírez, estuvo ayer con la preselección nacional de beisbol que entrena en el nuevo Estadio Nacional Dennis Martínez, de cara a su participación en los XI Juegos Deportivos Centroamericanos que se disputarán en el país del 3 al 17 de diciembre próximo.

Ramírez entrenó con los preseleccionados nacionales, pese a que no estará presente durante la justa deportiva por la lesión sufrida en el codo durante el final de la temporada regular pasada en Grandes Ligas. Sin embargo, el pelotero reconoció que ha mejorado significativamente y que no desea perder forma física para llegar en buen estado al spring training con su equipo los Angelinos de Los Ángeles.​

Durante el entrenamiento, el lanzador habló sobre las posibilidades de la selección nacional de colgarse el oro en los venideros Juegos Centroamericanos y fue contundente al decir que: “Nicaragua debería ganar la medalla de oro en beisbol, es el deporte rey de nuestro país y por eso deberíamos ganar el primer lugar en los Centroamericanos, más bien diría que estamos obligados a repetir esa medalla de oro, tenemos que darle a la fanaticada nicaragüense esa alegría y debutar en este estadio (Dennis Martínez) con esa medalla”.

“Lo mejor de este equipo comienza desde el estadio, ya que las condiciones para entrenar son mejores, ahora estamos entrenando con las mejores condiciones que nos pueden dar y eso nos va a llevar a dar el 100%. El estadio está increíble, no es lo mismo verlo en fotos que en presencia, ya hice un tour por todo el lugar, lo conocí y no hay nada que envidiar (a algunos de Grandes Ligas), he estado en muchos estadios en Latinoamérica y este no tiene nada que envidiarles”, indicó Ramírez.

Según el ligamayorista, los seleccionados nacionales tienen la ventaja de contar con infraestructura de calidad y esto debe pesar durante los encuentros. “Creo que ahora las condiciones van a ser diferentes (que en Costa Rica 2013) porque estamos en Nicaragua y hay menos presión, más porque somos sede, pero jugar contra México u otros países es difícil”, declaró, recordando lo complejo que resultó para la tropa nica trascender en el Premundial celebrado en tierra azteca y los pasados JDC realizados en el vecino país del sur.

Objetivos a mediano y largo plazo

Sobre su lesión, Ramírez cree que lo mejor es no forzarse mucho para lograr una recuperación de calidad, ya que “vamos por buen camino, estamos en 70% de recuperación, el lunes me toca una cita con el doctor para que me evalúe y quizá la próxima semana vuelva a lanzar. Me voy a tomar el tiempo que sea necesario para completar una buena recuperación, me he medicado de la forma adecuada para llegar fuerte al spring training y tener una temporada completa y saludable”.

Asimismo refirió que “mi primer objetivo para la próxima temporada es ponerme sano, comenzar a tirar bien, mantener mi condición física y en el spring training llegar al cien, después de ahí pondré más metas. En Los Ángeles están esperando que comience a lanzar, que mi recuperación sea saludable al 100% y vamos a ver qué me dicen el lunes que me toque ir para allá, ese día se van a saber otras cosas”.​

En la pasada temporada, J.C. regresó a su rol de abridor donde logró actuaciones de gran calidad, llegando a ser uno de los estelares de los Angelinos. “Personalmente estoy satisfecho con lo que logré la temporada pasada en la parte de los innings, increíblemente llegué a cantidades de entradas en poco tiempo que nunca pensé que podía llegar. Siempre trato de hacer mi trabajo, primero son metas personales, después son las metas que tiene el equipo y ahora quiero mantenerme, no quiero ser ese pícher que se mantuvo una temporada de abridor y listo, ya demostré que puedo desempeñarme de forma eficaz”, aseveró Ramírez.