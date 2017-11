Alexander Espinoza y Aarón Juárez no tuvieron problemas para superar la báscula, al marcar 117.2 y 117.8 libras, respectivamente, ayer durante la ceremonia oficial de pesaje. De esa forma, ambos se dijeron listos para subir esta noche al octágono y enfrentarse por segunda ocasión, después de que en julio pasado los jueces decretaran un empate.

Aquel fallo le permitió al apodado “Supernova” retener el título Fedelatin 118 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y su marca invicta en el profesionalismo (14-0-2-7 KO), mismo que expondrá hoy ante un Juárez (10-4-3-1 KO) que le planteó un buen combate, ganándose el derecho al desempate. La pelea está pactada en 118 libras, a once asaltos.

“Ya vieron que no tuve inconvenientes para marcar la categoría, siempre he sido responsable en ese sentido y es justo porque deseo sobresalir. No estoy dispuesto a dejar dudas de mi calidad y mañana (hoy) verán a un Alexander fuerte, con mucha movilidad y enfocado. El próximo año buscaré una pelea por título mundial, pero antes demostraré que estoy preparado para ello”, manifestó Espinoza.

Por su parte, después de aquel combate hace cuatro meses, en el que demostró tener agallas y los recursos necesarios para contrarrestar el boxeo de Espinoza, Juárez confía en recorrer la milla extra para adjudicarse el título Fedelatin, en una noche especial en la que la promotora Búfalo Boxing rendirá un homenaje póstumo al desaparecido presidente de la AMB, Gilberto Mendoza.

“Creo que merecí ganar la pelea pasada, pero los jueces decidieron que lo mejor era un empate, esta vez trataré de no dejar en mano de ellos la decisión. Voy bien preparado y quiero que ese título sea mío”, declaró Juárez, quien defenderá el honor de la promotora Pinolero Boxing, después de que su compañero de escuadra Dixon Flores, de forma irresponsable, no se presentara al compromiso que tenía ante el propio Espinoza el mes pasado.

Otros fajones en disputa

En el combate previo al estelar, José “Danto” Pérez (125.4 libras) y Robin Zamora (126), se medirán por el título Fedecentro de la AMB, en una reyerta pactada a nueve rounds en 126 libras. Por el cetro Fedecentro de las 112 libras pelearán Yordan Escobar (112.2) y Cristian Narváez (111.6), también a nueve vueltas. En 118 libras y por el título Fedecentro de esa categoría, pelearán Ricardo Blandón (117.4) y Martín Díaz (117.4).

El cartel boxístico lo completan los enfrentamientos entre Bryan Pérez (122.2) y Bryan Mairena (120.6), a seis asaltos; y Eligio Palacios (129) contra Edwin Tercero (128.2), a ocho episodios. El evento se realizará en el Gimnasio Nicarao, a partir de las 7 de la noche y la entrada será gratuita, pero los organizadores se reservan el derecho de admisión.