Atleta Peruana dice que preparación y apoyo de su país le dieron fuerzas para ganar

La atleta peruana Gladys Tejeda dijo a Efe que la buena preparación que realizó y el apoyo que le brindaron sus compatriotas fue clave para sobreponerse a las condiciones climáticas de Santa Marta y colgarse el oro en el medio maratón de los XVIII Juegos Bolivarianos.

"He recordado kilómetro tras kilómetro todo el apoyo que me han dado en Perú, eso me dio fuerzas para sobreponerme a las condiciones muy duras por el clima de Santa Marta", declaró la deportista.

La atleta nacida en Junín se impuso en la competencia con un tiempo 1 hora, 14 minutos y 55 segundos a la colombiana Angie Rocío Orjuela, que llegó con 1h15:09, y a la ecuatoriana Diana Landi, con 1h17:23, plata y bronce respectivamente.

Tejeda subrayó que la sensación térmica fue "muy fuerte" y eso hizo "muy dura y nada fácil" la carrera por las calles de Santa Marta.

"La clave estuvo en mis entrenamientos. Confié mucho en la preparación que hice en Perú conjuntamente con mi grupo de trabajo", agregó.

Indicó que terminó "muy contenta" con la marca pese a que no logró batir el récord bolivariano que alcanzó en Trujillo en 2013, cuando registró un tiempo de 1h12:53.

Sobre el desarrollo de la prueba, la deportista de 32 años precisó que en la primera vuelta todas iban en el pelotón, pero mantener el "mismo paso" durante los 21 kilómetros le permitió tomar ventaja.

"Me preparé muchísimo para esta media maratón y el resultado se vio. Cuando voy a cualquier evento internacional siempre voy pensando en ganar la competencia. El día de hoy se hizo real ese objetivo", manifestó.

Sobre las náuseas y el malestar que presentó después de la carrera dijo que fueron "cosas por el clima", pero que no tardará en recuperarse.

"Es un orgullo para mí y para todo el país ser otra vez campeona bolivariana. Sé que la gente está muy alegre por este nuevo triunfo mío acá", agregó la atleta.

Con el resultado en los Bolivarianos, en una prueba que fue "exigente" con tres vueltas de siete kilómetros, Tejeda cerró un año dorado que incluyó la victoria en agosto del Maratón de México.

"En todas las competencias en las que he salido en 2017 me he llevado el oro. Eso me dejó muy contenta, y espero que el 2018 sea aún mejor", comentó la fondista.

Tejeda manifestó que en el pasado quedó el caso de dopaje por el que perdió la medalla de oro ganada en el maratón de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

"Sí, fue por una complicación que tuve, porque mi salud no estaba al cien por ciento. De todas formas también fue un error, pero he podido salir de todo ello y creo que he regresado con mucha fuerza", agregó.

Por su parte, la colombiana Orjuela afirmó que la "pelea" con Tejeda y Landi fue "fuerte" y quiso marcar a sus contrincantes, pero al final la peruana estuvo más sólida.

"Salí a marcarla. En la segunda vuelta siento que Gladys se sintió muy bien y arrancó con mucha fuerza, en ese momento de pronto no pensé que fuera a sacar tanta ventaja. Pude recortar pero no me alcanzó para ser la ganadora", detalló la corredora local.