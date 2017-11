Las hermanas Toruño, Merarys y Mariela, de 18 y 22 años respectivamente, serán parte del selecto grupo de seleccionadas para representar a Nicaragua en la disciplina del Tenis en los Juegos Deportivos Centroamericanos, que arranca este viernes en nuestro país. Ambas han ganado premios importantes en Centroamérica, pero esta vez estarán en una prueba mayúscula, pues jugarán en una categoría libre: es decir, les pueden tocar rivales de cualquier edad y más experiencia.

En los últimos años, Merarys es la que más se ha proyectado a nivel nacional, a pesar de no haber jugado un torneo oficial durante 24 meses antes de regresar a las canchas en septiembre de este año. La situación de Mariela es un poco más compleja, acumula 5 años sin disputar un certamen, no obstante, considera que eso no le va a afectar, ya que espera que su entrenamiento en Guyana Francesa tenga los resultados esperados.

“Voy a dar lo mejor en cada partido, sé del compromiso de representar a Nicaragua y mi familia. He estado jugando en los últimos tres torneos, con el fin de estar lo mejor fogueada posible. Físicamente me siento formidable, he mejorado en cada evento”, comentó Merarys, quien fue tercera en el Torneo Internacional ITF, que se realizó en Nicaragua en septiembre. Recientemente en El Salvador, participó en la Copa Libertad ITF de 18 años, cayendo en semifinales. Tras dos años de inactividad ambos resultados dejaron un buen sabor a Toruño.

Juntas en Dobles

Merarys y Mariela también competirán en Dobles. Afortunadamente harán pareja, se conocen a la perfección y por ello esperan tener resultados positivos. “Estamos emocionadas, súper motivadas por estos juegos. Reconozco que tengo un poco de temor por estar fuera de las canchas de forma oficial durante los últimos 5 años, pero sí he hecho la preparación debida para estos Centroamericanos, espero dar lo mejor. Este año he estado preparándome en Guyana Francesa, recientemente me vine a Nicaragua a culminar la preparación”, expresó Mariela.