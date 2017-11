Ernesto Jerez pide recomendaciones para conocer Nicaragua

Ernesto Jerez, comentarista de Beisbol en la cadena ESPN, llegará a Nicaragua el próximo domingo, así lo confirmó a través de sus redes sociales, donde también pidió recomendaciones sobre cuáles lugares podría visitar en este país.

“A mis hermanos nicaragüenses, este domingo estaré en su hermoso país”, escribió Jerez en su cuenta de Twitter, ocasionando reacciones inmediatas de sus seguidores nicaragüenses.

Según el propio comentarista, su visita a Nicaragua es “para atender una invitación de hace varios años”, y espera aprovechar al máximo su estadía en suelo pinolero.

“Necesito recomendaciones para salir en Managua, el lunes lo tengo libre”, mencionó el dominicano.

Y las respuestas no tardaron en llegar, casi de forma inmediata las recomendaciones aumentaban rápidamente.

Jerez estará presente en el estadio nacional de beisbol, Dennis Martínez, el día martes cinco de diciembre para presenciar el juego entre los Gigantes de Rivas y los Indios del Bóer.

Sin duda, la visita de Ernesto Jerez llamó la atención de muchos fanáticos al beisbol en Nicaragua y querrán estar presentes en el Estadio Nacional Dennis Martínez para poder conocer al dueño de la voz oficial de las Grandes Ligas en ESPN.

El reconocido comentarista deportivo, originario de República Dominicana, es el creador de una de las frases más famosas en el mundo del beisbol cuando en cada jonrón que narra se escucha gritar, “A lo profundo… Y no, no, no, no, no, no, noooooooo, díganle que no a esa pelota”.