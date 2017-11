“Chimy”: “La pelea con ‘Mandarina’ es dura”

Leonardo “Chimy” Morales no tiene ansiedad. Sus emociones están en calma y la concentración es plena. El próximo 16 de diciembre, el muchacho de la cresta roja regresará al octágono, para medirse al costarricense Alejandro “Mandarina” Solano, la figura de este deporte en su país y uno de los peleadores más completos en Latinoamérica con una experiencia importante.

Un triunfo ante un rival como Solano, coronaría un regreso brillante para Leonardo, un peleador que tocó el pináculo tras debutar en la UFC, siendo el primero y único nica en lograrlo hasta el momento. Pero las derrotas evidenciaron ciertas carencias en el muchacho que debían ser reparadas en el taller de entrenamientos, no obstante, también se vio afectado por problemas físicos, lo que complicó más su desarrollo.

Afortunadamente esos malos momentos están superados. El enfoque principal es regresar a la UFC, pero antes debe derrotar a Solano y demostrar que está en ritmo competitivo para pensar en eso. Morales es un muchacho disciplinado, que no se divorcia del gimnasio y seguramente habrá mejorado su mayor debilidad: el piso. “Ya estamos realizando los últimos ajustes de cara a esta pelea. Físicamente estoy bien, no habrá problemas. Espero que la inactividad que he tenido no me pase facture, espero que sea mi noche, ganar por cualquier vía”, dijo ayer Morales en conferencia de prensa.

“Me siento tranquilo, relajado, solamente quiero enfocarme en los entrenamientos, cuando se acerque el pesaje viene un poco de estrés. Esperen a un Leonardo más completo en AMM, he trabajado con entrenadores de jiujitsu brasileño, si me dan la oportunidad voy a someter, será una pelea dura ante ´Mandarina´, de mucha estrategia”, agregó.

Precios de entrada

Por otra parte, Marcelo Sánchez, director de la promotora Pinolero Mortal Kombat, encargada de montar el evento, dio a conocer la sede del combate y los precios de las entradas. “La velada estará conformada por 10 peleas, elegimos el Chamán Bar como sitio de este gran enfrentamiento y los precios son dos: 200 (general) y 400 córdobas (Ring Side). Pusimos a la venta 1,200 boletos”, indicó Sánchez.

Los boletos estarán disponibles a través del sitio Todoticketni.com para compras en línea y en los puestos de ventas de esta empresa que son los crepe lovers ubicados en distintos centros comerciales en Managua, el más conocido es Metrocentro.