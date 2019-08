Clemens: No, no he usado esteroides

ORLANDO / ESPN

Roger Clemens colocó un vídeo el domingo en su sitio personal en la Internet (rogerclemensonline.com) para negar rotundamente las alegaciones de que usó esteroides en algún momento de su carrera, como estableció el reporte del ex senador George Mitchell la semana pasada.



Durante una alocución de casi dos minutos, Clemens dijo sentirse molesto por las dificultades que el Reporte Mitchell ha llevado a él y a toda su familia, y anunció que aparecerá en el programa “60 Minutos” después de las fiestas de Navidad para hablar del asunto.



Pero Clemens no dejó bien en claro cómo pretende demostrar que las nueve páginas y 82 menciones que se hicieron de él en el Reporte Mitchell son incorrectas o si planea algún tipo de acción legal para limpiar su nombre.



“Los últimos 15 días han sido muy difíciles, para mi familia, mis hijos, mi familia extendida. He soportado el asunto mejor de lo que ellos han podido soportarlo”, dijo Clemens.



“Estoy casi entumecido ante algunas de estas sugerencias de que he usado esteroides. Es increíble para mí que deba llegar al extremo de tener que defenderme a mí mismo”, agregó.



“Ya enfrenté esto el año pasado, cuando LA Times informó que había usado esteroides. Dije que no era cierto entonces. Ahora, todo el mundo sabe que no es verdad”, dijo.



“Esto ha surgido de nuevo ahora con este Informe Mitchell. Voy a ser claro: La respuesta es no, no he usado esteroides, la hormona de crecimiento humano, nunca lo hice. Yo no proporcioné ninguna droga a Brian McNamee para inyectarla en mi cuerpo. Brian McNamee no ha inyectado esteroides u hormona de crecimiento humano en mi cuerpo, ya sea cuando jugué para los Azulejos de Toronto o Yankees de Nueva York. Este Informe simplemente no es verdad”.



“Estoy enojado por ello”, dijo Clemens en relación con el Reporte Mitchell. “Es doloroso para mí y mi familia. Pero estamos próximos a la Navidad y he sido bendecido en mi vida. He sido bendecido en mi carrera y estoy muy agradecido por esas bendiciones”, dijo Clemens.



Clemens, un ganador de 354 partidos y siete premios Cy Young, es uno de los más sobresalientes jugadores mencionados en el Reporte Mitchell, que además incluyó al jonronero Barry Bonds y cerca de una docena de actuales o antiguos miembros de los Yankees, incluyendo el zurdo Andy Pettitte (un gran amigo de Clemens) entre los más de 80 citados.



“Según McNamee, desde que McNamee le inyectó (el esteroide) Winstrol a Clemens hasta el final de la temporada 1998, el desempeño de Clemens demostró una gran mejoría”, indica el Reporte . “Durante este período de un mejor desempeño, Clemens le dijo a McNamee que los esteroides ‘tuvieron un efecto bastante bueno’ en él”.



NcNamee también le reveló a los investigadores que “a mediados de la temporada de 2000, Clemens le dijo que estaba listo para volver a usar esteroides. Durante la última parte de la temporada regular, NcNamee inyectó testosterona en las nalgas de Clemens de cuatro a seis veces, con una sustancia de una botella con la etiqueta de Sustanon 250 o Deca-Durabolin”.



Inmediatamente se anunció el resultado de la investigación de 20 meses de Mitchell, Clemens reaccionó airado a través de su abogado Rusty Hardin.



“Es muy injusto incluir el nombre de Roger en este Reporte. No le queda forma de refutar lo que afirma que son alegaciones totalmente falsas”, dijo Hardin.



“Él no ha sido acusado de nada, él no será acusado de nada y sin embargo está siendo juzgado en el tribunal de la opinión pública sin recursos. Eso es totalmente incorrecto”, agregó.



Luego de la Navidad sabremos si Clemens planea demandar a Mitchell para limpiar su nombre de la gran mancha que le dejaron las alegaciones del reporte o si por el contrario se mantendrá realizando tímidas apariciones en vídeos en su sitio oficial o enviando declaraciones a través de sus abogados.