Zidane no pone fecha a la vuelta de Bale

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este viernes que la vuelta del extremo galés Gareth Bale a los terrenos de juego "depende de él" e insiste en que "no tiene nada grave", pese a no adelantar una fecha de regreso.

"No tiene nada grave, es una molestia y como siempre cuando el jugador tiene molestias no queremos arriesgar", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga del sábado en el campo del Athletic de Bilbao, en el que no estará el galés.

Bale reapareció el pasado martes en la victoria 2-0 sobre el modesto Fuenlabrada en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras dos meses lesionado.

Su entrada sirvió para revolucionar el equipo que se llevó la clasificación para octavos del torneo del KO, pero las alarmas volvieron a saltar después que el jugador no volviera a entrenar con el equipo estos días e informaciones de prensa afirmaran que no tenía buenas sensaciones.

"Se ha resentido de una molestia, es poca cosa. Como lleva mucho tiempo parado para él es complicado", dijo Zidane, que no se atrevió, no obstante, a poner una fecha para su vuelta.

"Depende de él, ahora no te puedo dar una fecha (de vuelta), espero que la semana que viene", añadió el técnico blanco.

"El problema es que es muy fuerte, muy potente y tiene que estar bien para jugar, no puede sentir algo", explicó Zidane, precisando que "es el sóleo como muchas veces".

"Esperamos, con los fisios y los médicos, arreglar su problema. Lo que queremos transmitir a Gareth es que el momento es malo, pero vas a salir de eso", aseguró el entrenador 'merengue'.

"No podemos olvidarnos que es un jugador importante para nosotros y lo que ha hecho cuando estaba bien es fenomenal, así que, con paciencia", dijo.

El capitán blanco Sergio Ramos sí estará presente en San Mamés, dos semanas después de romperse la nariz en el derbi liguero contra el Atlético de Madrid (0-0).

"Sergio va a estar, ya esta muy bien, en la dinámica del equipo, del grupo y bien", dijo Zidane sobre su capitán, que jugará con una máscara protectora.