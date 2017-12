Seleccionados de lucha reclaman dinero

Frustrados, sin haber recibido viáticos de diciembre y con la sensación de haber sido utilizados son algunas de las emociones que un grupo de integrantes de la selección nacional de lucha experimentan por estos días.

Los atletas ganadores de preseas de oro y plata en los recién finalizados Juegos Deportivos Centroamericanos se presentaron ayer a las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), en busca de una respuesta oficial ante la falta de apoyo financiero por parte la Federación Nicaragüense de Lucha Aficionada (Fenila).

“No podemos seguir haciéndonos los ciegos, sabemos que hay anomalías en la Federación de lucha aficionada. Sabemos que nos han hecho firmar (planillas) y uno como atleta y por temor a no participar en los juegos accedía, pero el punto es que ahora se están lucrando de los logros conseguidos por nosotros y no conseguimos ninguna retribución”, manifestó José Alejandro González Narváez.

González Narváez, ganador de dos medallas de plata en los Juegos Centroamericanos, agregó que una vez finalizada la participación de los atletas de lucha en la justa deportiva regional, el presidente de Fenila, Ardeshir Zack Asagari los reunió para celebrar el desempeño de ellos, y pedirles firmarán una carta dirigida al presidente del Comité Olímpico Nicaragüense (CON), Emmett Lang y al mismo tiempo firmar tres planillas en las que se especificaba los datos de cada atleta, la medalla que ganaron y el peso en el que lo hicieron.

El Nuevo Diario intentó en reiteradas ocasiones contactar vía telefónica a Asgari, sin embargo la llamada no fue atendida. De acuerdo a los seleccionados, Asgari había prometido entregar premios económicos a quienes ganaran medallas doradas y a los integrantes del equipo más destacado, sin embargo eso aún no se concretado.

“Le ponemos mensajes preguntando si premiará algo, si hará alguna reunión y lo único que hacen es dejarnos en visto y no contestarnos, o sea es feo que a uno lo utilicen y después lo desechen, nosotros no somos un objeto, por nosotros es que él está en ese puesto, nosotros fuimos quienes ganamos las medallas no él”, acotó González Narváez.

Cheque aún no cobrado

Por su parte la medallista de oro en lucha grecorromana Judith Sierra, explicó que efectivamente a ella Asgari le entregó un cheque por la cantidad de C$50,000, pero ella no se ha animado a cobrarlo debido a que no está segura si el dinero está disponible. “Me da vergüenza ir al banco y reclamar algo que quizá no tenga fondos. Yo tengo un cheque firmado por él (Asgari)”, expresó Sierra.

Los atletas mencionaron que tampoco este mes han recibido los C$6,500 correspondientes a viáticos de transporte y alimentación que habían estado entregándoseles desde abril pasado cuando iniciaron el proceso de preparación de cara a los juegos centroamericanos.

Precisamente esta fue una de las interrogantes que los jóvenes plantearon ayer en una reunión sostenida con Gustavo Argüello, director de deportes del IND quien les prometió investigar el asunto.