No clasificar a Rusia 2018 lo peor para el deporte de Honduras en 2017

La eliminación de Honduras al Mundial de Rusia 2018 fue lo peor para este país en materia deportiva en 2017, año que los "catrachos" también recordarán por el pobre desempeño en los XI Juegos Deportivos Centroamericanos, en los que fueron penúltimos, superando solamente a Belice.

De la mano del entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, la selección de Honduras no pudo hacer la hazaña de clasificar a su tercer mundial consecutivo y al cuarto desde que lo logró por primera vez, con el de España 1982.

Pinto, que venía de tener un excelente desempeño con Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, fracasó en su proyecto de conformar una selección de Honduras fuerte, mezcla de veteranía con medio equipo de jugadores con uno o dos mundiales, y jóvenes valores que están surgiendo en el país, donde el fútbol es pasión. Aunque Honduras fue eliminada en una repesca por Australia, la clasificación al Mundial de Rusia la perdió en casa, donde no supo ganar, salvo a Trinidad y Tobago y México.

El otro partido de los tres que ganó Honduras, de diez, fue de visita ante Trinidad y Tobago, a lo que sumó cuatro puntos por empates, entre locales y de visita. Honduras también perdió en casa contra Panamá y de visita ante Estados Unidos y México, para cerrar con trece puntos que no le alcanzaron para clasificar de manera directa al Mundial de Rusia, lo que sí hicieron los mexicanos, costarricenses y panameños.

En la repesca contra Australia, en noviembre, Honduras empató de local sin goles en el juego de ida en San Pedro Sula, norte, en tanto que en el de vuelta, en Sydney, el país de los canguros se impuso por 3-1.

Pinto, de quien no se sabe si continuará dirigiendo a Honduras, no pudo repetir lo que hicieron sus compatriotas Reinaldo Rueda, quien clasificó a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010, y Luis Fernando Suárez, al de Brasil 2014, aunque ambos con lo justo al final de las respectivas eliminatorias.

El único triunfo importante del fútbol hondureño en 2017 fue en los XI Juegos Deportivos Centroamericanos, disputados en diciembre en Nicaragua, donde ganaron la medalla de oro, en un pobre desempeño del país centroamericano en la mayoría de las 24 disciplinas en las que participó.

En la justa deportiva centroamericana Honduras, que nunca la ha ganado, ocupó la sexta posición con 105 medallas, superando solamente a Belice, que sumó doce; mientras que Guatemala, que ganó la competición, se alzó con 277 preseas, seguida de Costa Rica con 176, Nicaragua 211, Panamá 151 y El Salvador 146.

De nuevo Honduras quedó en los últimos lugares por el escaso apoyo que tiene el deporte en general, a excepción del fútbol, principalmente si se trata de la selección mayor. En 2017 Honduras también participó en fútbol en los mundiales Sub 17 y Sub 20, el primero celebrado en India y el segundo en Corea del Sur.

En el Mundial Sub 17 de India, los hondureños iniciaron perdiendo con Japón 1-6, vencieron por 5-0 a Macedonia, luego cayeron 1-5 ante Francia y cerraron, en la segunda fase, con derrota de 0-3 contra Brasil. En India los hondureños jugaron su quinta copa en la categoría Sub 17 y la tercera consecutiva dirigidos por José Valladares.

En el Mundial Sub 20 de Corea del Sur la selección de Honduras no pudo pasar de la primera fase, en la que inició perdiendo 0-3 contra Francia, luego cayó 1-3 ante Nueva Zelanda y cerró venciendo por 2-0 a Vietnam. El equipo hondureño que participó en Corea del Sur, en lo que fue su séptimo mundial Sub 20, fue dirigido por Carlos Tábora.

En lo que al fútbol local respecta, el torneo Apertura tuvo un cierre empañado en parte por la violencia política derivada de una denuncia de presunto fraude en las elecciones generales del 26 de noviembre, lo que alteró la programación de los juegos de la semifinal, con las llaves Marathón-Real España y Motagua-Olimpia.

La final la disputarán Real España y Motagua, iniciando el 27 de diciembre en San Pedro Sula, mientras que el partido de vuelta será el día 30, en Tegucigalpa. El Real España, dirigido por el uruguayo Martín García, buscará su duodécimo campeonato, en tanto que el Motagua, que tiene como timonel al argentino Diego Vásquez, nacionalizado hondureño, el decimosexto. Además, el Motagua capitalino busca con Vásquez ganar su primer tricampeonato.