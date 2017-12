Moro Fernández: “No hay justificación para no triunfar”

Colgado en el teléfono, el entrenador cubano Osmiri “El Moro” Fernández, transmite una confianza excesivamente contagiosa. Fernández, quien junto a Mauricio Buitrago, estuvo a cargo del campamento de entrenamiento de Carlos “Chocorroncito” Buitrago en Miami, está convencido que el muchacho del barrio Andrés Castro destronará al japonés Hiroto Kyoguchi este domingo en Tokio, Japón.

Fernández asegura que Buitrago está preparado para descifrar cualquier tipo de estrategia que le plantee el japonés. Dice que verán a un Carlos mejorado defensivamente y ordenado en su ataque, además envió un mensaje de tranquilidad para todos aquellos que están preocupados por la recuperación del púgil tras el pesaje de anoche. “Él no está deshidratado, si así fuese estaríamos preocupado”, asegura.

Según el cubano si el japonés sale a chocar al nica se va a caer muy temprano. “El 31 de diciembre, Carlos tendrá su cinturón de campeón mundial”, afirma. Fernández ha trabajado con Buitrago en seis combates, de manera que lo conocer a la perfección y será una pieza fundamental en la esquina.

¿Qué mejorías va a mostrar Carlos Buitrago ante Kyoguchi?

Nos hemos preparado para todas las variantes posibles que pueda traer Kyoguchi, hemos tratado de mejorar la parte defensiva del “Chocorroncito” y también ordenar su ataque. Conozco bien a Buitrago y también sé cómo trabajan los japoneses.

¿Cómo ha visionado la pelea?

Kyoguchi tratará de sorprender de entrada, lo que haremos es contrarrestarlo lo más rápido posible. De lo que estoy seguro es que si entra al ataque muy temprano, él se va a caer, de la única forma que no podamos salir con las manos en alto es que Carlos Buitrago no tenga el hambre de triunfar. Si se cumple el plan de trabajo a la perfección esa faja de campeón mundial se irá a Nicaragua el 1 de enero.

¿Kyoguchi es mejor boxeador que Julián Yedras, a quien Carlos le ganó claramente?

Kyoguchi no se acerca en nada a Yedras ni en fortaleza ni en habilidad. El japonés es campeón porque el equipo de Carlos le dio la oportunidad de enfrentar a un boxeador como José Argumedo. Buitrago está listo, no hay justificación para no triunfar. Kyoguchi no es ni la mitad de lo que es Yedras.

¿Podrá recuperarse Carlos tras 2 años sin marcar 105 libras?

Él no está deshidratado, si lo estuviera, allí si habría preocupación. Él tiene su plan táctico trazado, no habrá ningún contratiempo, si Dios lo permite el 31 él tiene su cinturón en la mano.